SHOW Marcelo Jeneci faz apresentação no Teatro do Parque Projeto Seis e Meia terá na abertura da noite apresentações de Silvério Pessoa e Renato Bandeira

O Projeto Seis e Meia leva ao Teatro do Parque os shows do músico cantor e compositor paulista Marcelo Jeneci e dos pernambucanos Silvério Pessoa e Renato Bandeira. A apresentação, nesta sexta (8), começará às 18h30.

Marcelo Jeneci, músico, cantor e compositor paulista, trará ao palco seu show "Pra Sonhar", onde utiliza a sanfona em uma abordagem contemporânea, combinando arranjos sinfônicos e beats eletrônicos. Reconhecido por sua habilidade em criar narrativas musicais ele já conquistou a admiração de artistas como Marisa Monte e Elza Soares. Em "Pra Sonhar", o público será convidado a vivenciar as canções de forma imersiva, evocando memórias e emoções com sucessos como "Pra Sonhar" e "Felicidade".

O artista conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha, 96,7 FM nesta quinta (7) e confessou que tem uma grande afinidade com o público recifense. Falando sobre o show que apresentará no Teatro do Parque, ele adiantou que soube que o cantor e compositor Josildo Sá estaria na plateia e que o convidou para uma participação durante sua apresentação. Jeneci se disse admirador do samba de latada, ritmo que marca o trabalho de Josildo. Este ano o álbum Night Clube Forró Latino recebeu indicação ao Grammy Latino e para Jeneci este é o reconhecimento de seu trabalho.

No Seis e Meia a abertura será realizada por Silvério Pessoa e Renato Bandeira, que apresentarão um repertório com canções que marcaram as carreiras dos músicos e amigos. Silvério destaca seu lado intérprete, fazendo homenagens a ícones como Jackson do Pandeiro e Jacinto Silva. Seu show será uma seleção de canções que refletem suas experiências e histórias. Já Renato Bandeira complementa a apresentação com sua experiência como instrumentista e compositor, tendo acompanhado artistas renomados como Spok e Lenine. Juntos, Silvério e Renato prometem uma noite que resgata suas trajetórias musicais e convida o público a participar de uma experiência coletiva.

SERVIÇO:

Projeto Seis e Meia

Marcelo Jeneci “Pra Sonhar”

08 de novembro

Teatro do Parque, Rua do Hospício nr. 81, Boa Vista, Recife, PE

18h30

Ingressos: Vendas online pela Sympla e na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista)

Preços: R$ 60,00 (meia entrada) / R$ 120,00

