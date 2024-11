A- A+

MENOPAUSA Menopausa: saiba dicas para aliviar os sintomas A menopausa geralmente atinge as mulheres entre 45 e 55 anos, com a média sendo 51 anos, no entanto, pode começar antes ou até mais tarde

A menopausa é um período natural na vida das mulheres, geralmente ocorrendo entre os 45 e 55 anos, nesta fase, as mulheres enfrentam sintomas como ondas de calor, suores noturnos e mudanças de humor. Para aliviar esses sintomas, especialistas recomendam uma alimentação saudável, evitando o consumo exagerado de álcool, café, glúten e açúcar.



A Menopausa requer adaptações no estilo de vida para enfrentar as altas temperaturas, usar roupas leves e manter-se hidratada são hábitos essenciais, a prática regular de atividades físicas também contribui significativamente para o bem-estar geral do corpo feminino.



Nesse momento da vida feminina pode ser gerenciada com tratamentos eficazes, a reposição hormonal é uma opção para mulheres que não tenham contraindicação ao uso de hormônios. Já para aquelas que não podem fazer uso de hormônios, existem alternativas como suplementos e fitoterápicos, que têm apresentado bons resultados.



Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde desta quarta-feira (13), com a ginecologista Israelina Tavares.



A ginecologista Israelina Tavares frisou a importância das mulheres buscarem conhecimento sobre a menopausa, para que não sejam surpreendidas com os sintomas



“Na menopausa podem existir mais de 100 sintomas. E tem muitos que muitas mulheres desconhecem. Então é bom termos cada vez mais conhecimento para entender esse momento”

A médica Israelina Tavares ressaltou a importância de um estilo de vida moderado e saudável para evitar sintomas mais complexos na menopausa



“Mulheres que não são sedentárias, que tem cuidado com alimentação e evitam alimentos processados, essas mulheres elas geralmente conseguem passar por essa fase de uma forma mais tranquila”



