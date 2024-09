A- A+

ARTE Miro dos Bonecos se apresenta com a boneca Maria Bonita em Feira de Carpina A 2° edição da Feira de Artesanato, em parceria com o grupo Feirart, será neste sábado(21) e domingo (22), com entrada franca, no Shopping de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco

Um dos mais tradicionais bonequeiros de Pernambuco, Miro dos Bonecos se apresenta com a boneca Maria Bonita, nestes sábado (21) e domingo (22), no Shopping Carpina. A performance promete músicas e histórias populares.Carpina fica na Zona da Mata Norte e fica distante cerca de 45 km da capital Recife.

Miro e sua boneca Maria Bonita/Foto: Nathalia Varela



O renomado artista Emírio José da Silva, o Miro dos Bonecos, será uma das atrações no espaço de eventos, durante a Feira de Artesanato (Feirart), com uma performance ao lado da icônica boneca Maria Bonita. Integrando dança e representação, o espetáculo promete celebrar as ricas tradições da cultura popular.

Bonecas de Miro dos Bonecos/Foto: Nathalia Varela

O artesão Emírio José da Silva, conhecido por Miro dos Bonecos, é famoso pela criação das suas marionetes, compostas de madeira, chitas coloridas, cordões e arames, material responsável pela sustentação dos bonecos. Apaixonado pela cultura desde criança.

Miro transformou uma diversão de infância em um trabalho que rendeu diversos prêmios nacionais e internacionais, transformando a realidade de toda família. Além de encantar o público com sua habilidade única, Miro também interagirá com os espectadores, com muita música, humor e contos.

A 2° edição da Feira de Artesanato, em parceria com o grupo Feirart, no Shopping Carpina, será aberta ao público, das 12h às 20h. O evento será composto por 19 artesões locais de diversos segmentos, como gastronomia, bijuterias, literatura, decoração, costura criativa, crochê, mini jardins e muito mais.



Natália Varella, Assistente de Marketing do Shopping Carpina, destaca:

"A Feirart é uma excelente oportunidade para o engajamento dos artesãos da região da Mata Norte. Este evento valoriza o talento e a criatividade dos nossos artesãos, além de contribuir significativamente para a economia local, promovendo o crescimento do comércio e do turismo em Carpina."

Na Feira de Artesanato, também haverá as peças de costura criativa, que se referem à prática de usar técnicas de costura para criar peças únicas e personalizadas que vão além do que é tradicionalmente feito em costura e confecção. Esse conceito abrange uma ampla gama de atividades e estilos, destacando a criatividade e a inovação na costura.





SERVIÇO:

2ª edição da Feira de Artesanatos (Feirat) | Shopping Carpina

Onde: Shopping Carpina: Rodovia PE-041, KM 02, Bairro Novo, Carpina-PE (Espaço de Eventos)

Quando: 21 e 22 de setembro de 2024 (sábado e domingo)

Horário: 12h às 20h

Quanto: Entrada Gratuita

Mais informações: @shopping_carpina

