Natal Natal sem fome: Mãos Solidárias distribui 200 marmitas e presentes em ceia natalina no Recife A ação acontece nesta segunda (23), no Armazém do Campo, na avenida Martins de Barros, no bairro de Santo Antônio.

Embalada pela solidariedade do período natalino e o trabalho contínuo de combate à fome e às desigualdades, a Mãos Solidárias vai distribuir 200 Marmitas Solidárias, e guloseimas de festas, em uma ceia de Natal para pessoas em situação de rua do Centro do Recife. A ação acontece nesta segunda-feira (23), no Armazém do Campo, na avenida Martins de Barros, n 387, bairro de Santo Antônio.



A partir das 11h, voluntários da Mãos Solidárias estarão confeccionando e entregando as marmitas às pessoas em situação de rua que vivem nas redondezas do bairro de Santo Antônio.



A atividade, segundo Paulo Mansan, coordenador do projeto, busca resgatar o espírito natalino e a importância da solidariedade. “A Campanha Mãos Solidárias faz essa ação simbólica, para trazer a presença do Cristo Vivo, através do seu nascimento, lembrando todos que trabalham todos os dias dos anos, tentando levar uma vida melhor para quem mais precisa”.



Sobre a Mãos Solidárias

A campanha surgiu em Pernambuco durante o período de pandemia, sendo coordenada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto (MST) em parceria com diversos movimentos sociais e organizações populares do estado, inicialmente distribuindo Marmitas Solidárias e Máscaras Solidárias para pessoas em situação de rua. Ao longo desses mais de quatro anos, dezenas de atividades foram realizadas: distribuição de máscaras, formação de mais de mil Agentes Populares de Saúde, formação de Agentes de Populares de Comunicação, Agentes Populares de Saúde do Campo, distribuição de alimentos, Roçados Solidários e mutirões de assistência jurídica.

