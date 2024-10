O desafio de ser mulher, mãe e profissional sem descuidar da saúde

A- A+

Manter a rotina diária, dividir o tempo entre ser mãe, mulher e profissional não é uma tarefa fácil. Apesar de ser a realidade de inúmeras mães, ou pessoas que exercem a função de cuidar das crianças, da vida profissional e pessoal, essa rotina pode ser perigosamente exaustiva se não houver o autocuidado, a atenção com a saúde mental e o equilíbrio emocional de quem enfrenta essa jornada diariamente.

Pensando nestas pessoas, e respaldada em suas experiências com a maternidade e nas tentativas de conciliar todos os papéis sociais de profissional e mulher, a psicopedagoga Geórgia Feitosa criou o “Mãetoria”, uma mentoria específica para mães de todas as idades que também oferece apoio para “todas as maternidades”, como diz Geórgia referindo-se aos pais, avós, avôs, tias, enfim, toda aquela pessoa que está envolvida no seu dia a dia com tarefas tão diferentes que vão desde educar, ajudar nas tarefas da escola, preparar-se para seu próprio desafio profissional e ainda encontrar tempo para cuidar de si mesma.

“A Mãetoria foi criada para ser um espaço acolhedor, onde mães podem compartilhar suas experiências, aprender estratégias práticas e sentir-se apoiadas em suas jornadas”, explicou Geórgia.

A psicopedagoga Geórgia Feitosa participou de entrevista na Rádio Folha 96,7 FM com a âncora Patrícia Breda e falou mais detalhes sobre a "Mãetoria". Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo.

A psicopedagoga elaborou cinco encontros online para todo o mês de outubro, enfatizando que havendo necessidade, especialmente para as crianças neuro divergentes e mães atípicas, esses encontros poderão ser realizados presencialmente em seu espaço de trabalho, em Boa Viagem.

As inscrições para a “Mãetoria” já estão abertas. São oferecidas 20 vagas, e todos os encontros ficarão gravados à disposição dos participantes.

Todas as informações, inscrições ou dúvidas podem ser obtidas através do Instagram @georgiapsicopedagoga ou através do telefone: 81 9 8613 1541





