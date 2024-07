A- A+

SAÚDE Os riscos de lesões no joelho na prática de esportes nas férias De acordo com o especialista em joelho e medicina do esporte, do Instituto de Ortopedia e Trauma do Recife (IOT), Dilamar Pinto, o aquecimento e o alongamento são fundamentais antes de qualquer atividade esportiva, para evitar as lesões

Os riscos de lesõs graves de joelhos na prática de esportes é grande por parte de pessoas, que aproveitam o tempo livre para atividades esportivas, sem o devido preparo. Para garantir a prática esportiva segura, especialistas em ortopedia e medicina esportiva compartilham dicas valiosas para a prevenção de lesões no joelho.

O aquecimento e o alongamento são fundamentais antes de qualquer atividade esportiva. Um aquecimento adequado prepara os músculos e articulações para o exercício, aumentando a circulação sanguínea e a flexibilidade. O uso do equipamento esportivo adequado é crucial para a prevenção de lesões

É fundamental usar sapatos específicos para cada esporte, joelheiras e outros equipamentos de proteção que podem reduzir significativamente o risco de lesões no joelho. Mas, antes de utilizar é aconselhado verificar se o equipamento está em bom estado e se é apropriado para a modalidade esportiva praticada.

Para falar sobre os cuidados com os exercícios, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico ortopedista, especialista em joelho e medicina do esporte, do Instituto de Ortopedia e Trauma do Recife (IOT), Dilamar Pinto.

O ortopedista Dilamar Pinto adverte que tudo passa pelo trabalho anterior da musculatura antes do exercício

"A gente tem que buscar trabalhar não só articulação, mas toda a estrutura física no sentido de evitar lesões que isso pode acontecer tanto nas férias quanto na vida diária o mais importante é a gente tentar prevenir as lesões para não chegar no consultório com uma lesão".



O Dr Dilamar defende que se procure a ajuda de um educador físico

"O mais importante é buscar fazer um trabalho muscular, porque a musculatura é quem vai fazer com que a articulação, não só do joelho, mas de qualquer outra articulação, em um momento de trauma ela esteja ativada e assim se evita lesões nas estruturas". Para o médico, quem decide fazer atividade física aleatória tende a ter risco de lesão

"As lesões mais comuns do atleta de final de semana, do atleta que está aproveitando as férias, são as entorses. As entorses, são lesões ligamentares, onde se faz um movimento e a musculatura ainda não foi ativada."

