FESTIVAL Panela do Jazz terá dez horas de programação gratuita neste sábado (19), no Poço da Panela A 5ª edição do festival presta tributo ao Quinteto Violado e ao mestre Capiba e promove atividades musicais, visuais, cênicas e de empreendedorismo

Panela do Jazz, um dos principais festivais do gênero no Nordeste, retorna em 2024 com uma grade repleta de atrações prestigiadas na região e nos palcos Brasil afora. Em sua 5ª edição o Panela do Jazz mantém a mescla de linguagens artísticas para fazer das ruas do bairro do Poço da Panela - berço e casa desde a origem - a passarela festiva de todas as artes, pessoas e formas de afeto cultural pela cidade. Este ano os homenageados são o Quinteto Violado e o músico, pianista e compositor pernambucano Lourenço de Fonseca Barbosa, Capiba, o mestre do frevo.

Em conversa com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta sexta (18), Antonio Pinhêiro, produtor cultural, idealizador e diretor-geral do evento, lembrou que a edição de retorno, neste sábado (19), prevê mais de dez horas de atividades visuais, cênicas, musicais e de empreendedorismo com acesso inteiramente gratuito para públicos de todas as idades.

A primeira atração musical a subir ao palco é Neris Rodrigues e o Trombonando, às 17h. A grade segue com a apresentação de Laís de Assis Trio, Duo Repercuti com o show ‘Duo Repercuti Convida Tambores da Xambá’, Gilú Amaral e encerra com o show do Quinteto Violado Instrumental, programado para às 23h. A apresentação ocorre em plena véspera de aniversário de 53 anos do grupo, um dos mais longevos do estado e do Brasil, e ganha contornos de comemoração. As performances musicais serão seguidas, nos intervalos, pelo som comandado pelo DJ Ari Falcão, com execução de clássicos do jazz através de discos em vinil.

A programação do festival Panela do Jazz começa com o lançamento e a abertura da feira Olegarinha de Artes da Mulher, às 14h, voltada à economia criativa e ao empreendedorismo feminino e sob curadoria da designer e chef Cecília Montenegro. O espaço presta homenagem à abolicionista e ícone da luta pela emancipação feminina Olegária Carneiro da Cunha, conhecida como ‘Mãe do Povo’ por organizar bazares e outras atividades para arrecadar fundos e custear cartas de alforrias de escravizados na região.

O Panela do Jazz também traz a exposição “Momento”, concebida e montada pela fotógrafa francesa radicada no Recife Dominique Berthé e pelo artista plástico Imaraí Freitas, e uma divertida programação infantil com artistas circenses, a partir das 16h30.

A tarde também contará com a exibição do Projazzções, incursão artística com a ideia de combinar harmonicamente imagens e músicas através da projeção de fotografias em sintonia com clássicos do jazz nacional e internacional. A proposta do fotógrafo Anderson Steves e do DJ Ernesto Jr. é evidenciar o diálogo e a sinergia criada pela combinação de vertentes artísticas de apreciação sensorial diferente - visual e auditiva.

O Panela do Jazz tem uma preocupação permanente com a valorização da cultura brasileira e da cena instrumental, através do jazz e da ponte com outras musicalidades nacionais e estrangeiras. É um evento para cultivar a relação com as múltiplas linguagens da arte e instigar a ocupação da rua, da cidade pela população”, resume Antonio Pinhêiro.

A 5ª edição do Panela do Jazz tem patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal. Conta com o apoio do Governo do Estado de Pernambuco, através da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco.

O evento realizou a primeira edição no ano de 2018, realizou uma versão inteiramente virtual durante a pandemia da covid-19 e já chegou à cidade de Triunfo, no Sertão do estado, com performances musicais, atividades formativas e ações de valorização dos músicos da região. Toda a programação é gratuita.

Maiores informações no @paneladojazz

