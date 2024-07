A- A+

GRAVIDEZ Planejamento Reprodutivo: como uma mulher de mais de 40 pode ter uma gravidez segura Com planejamento a mulher pode saber se há tempo ainda para engravidar, se pode postergar ou não, para que a gravidez aconteça com tranquilidade e como congelar óvulos férteis

O planejamento Reprodutivo é o caminho para mulheres na atualidade, que pretendem ser mães depois dos 40 anos, com segurança. Quem sonha em ser mãe precisa se programar previamente, pois a mulher tem uma "data limite" para engravidar de forma natural e com menos risco. A partir dos 35, 40, 45 anos inicia-se um processo de falência ovariana, o que vai dificultar para uma mulher gestar uma criança saudável.

O Planejamento Reprodutivo é o acompanhamento prévio da saúde da mulher. Com ele, se pode saber como estão seus óvulos, sua saúde de forma geral, se há tempo ainda para engravidar, se pode postergar ou não, para que a gravidez aconteça com uma certa tranquilidade e como congelar óvulos férteis para usar na idade mais madura.

Muitas mulheres ficam fazendo tentativas, mas às vezes desconhecem algum problema que está impedindo a gestação de se concretizar, principalmente as com idade mais avançada. Assim, é crucial que haja um planejamento reprodutivo, com orientações, exames necessários, para que a mulher não perca tempo, que é algo importante para quem está permeando os 40 anos.

Para falar sobre como planejar a gravidez, Jota Batista, âncora da Rádio folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a médica ginecologista e especialista em reprodução humana, Altina Castelo Branco.

“Hoje como tem a reprodução assistida, uma mulher que congela o óvulo, pode engravidar com 45, mas de um óvulo que foi congelado aos 35 anos. A principal dúvida é se existe o risco do bebê ter uma síndrome, mas não porque o óvulo tem 35 anos, mesmo ela tendo 45 anos. A ideia do congelamento surgiu para que a mulher que quer adiar o projeto reprodutivo, tenha segurança de que vai poder ser mãe no futuro.”



“A mulher aos 40 de uma maneira geral, vai diminuindo a quantidade de óvulos e aumentando o risco de ter um óvulo que pode vir alterado e gerar um bebê com síndromes cromossômicas. Então a mulher que engravida aos 40 com o óvulo dos 40, ela tem mais risco de aborto. Com isso, existe uma maior possibilidade da criança nascer com necessidades especiais. “

