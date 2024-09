A- A+

AÇÃO SOCIAL Sábado é "Dia da Ação Social" na UniFafire com oferta de serviços gratuitos à população O Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire) abre as portas para a comunidade, neste sábado (14), das 8h às 13h.

Sábado é "Dia da Ação Social" na UniFafire com oferta de serviços gratuitos à população

O Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire) abre as portas para a comunidade, neste sábado (14), das 8h às 13h.

Neste sábado (14), das 8h às 13h, o Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire) abre as portas para a comunidade, com diversos serviços gratuitos através da Coordenação Geral de Pesquisa, Inovação e Extensão do Núcleo de Pesquisa e Extensão (Nupex).



É a primeira vez que a UniFafire , localizada na av. Conde da Boa Vista, no Centro do Recife, realiza o “Dia de Ação Social”, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas carentes e despertar a consciência social dos alunos e comunidade acadêmica envolvida.

Na ocasião, serão oferecidos serviços gratuitos nas áreas de saúde; apoio psicossocial; orientações jurídicas para pessoas autistas e famílias atípicas, para dar suporte quanto às terapias, tratamentos especializados e rede de apoio disponíveis no Estado.



Na oportunidade, o curso de Direito da instituição, em parceria com, o Tribunal de Justiça-TJPE; Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do Brasil(OAB-PE), fará um plantão de orientação às causas de pessoas autistas e famílias neuroatípicas.



Além disso, o curso de Nutrição irá oferecer atendimento especializado para crianças neuroatípicas, visando uma melhoria no desenvolvimento nutricional e uma maior segurança alimentar voltada para esse público.



Também haverá ações de estudantes do curso de Ciências Biológicas da instituição com informações sobre ciclos de vida do mosquito Aedes Aegypti, do escorpião amarelo (Tityus Stigmurus), que frequentemente interagem com a população urbana.



Além disso, serão apresentadas as principais formas de prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo Aedes aegypti, e de acidentes com escorpiões e também serão distribuídos repelentes caseiros entre os visitantes.



Das 8 às 10h, na Unidade 2 da Clínica de Psicologia da instituição, haverá atividade de lazer com Mediação de Leitura do livro “Não abra este livro”, com a educadora e contadora de estórias, Cristiane Oliveira Santos. A atividade é voltada para o público infantil.

SERVIÇO:

Data: Sábado, 14/09

Horário: Manhã, das 8 às 13h.

Local: UniFAFIRE - Av. Conde da Boa Vista, nº 921 - Boa Vista (Recife/PE)

Veja também

SABATINA RÁDIO FOLHA Eleições Paulista 2024: "Não me confundam com Júnior Matuto", afirma Padilha