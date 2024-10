A- A+

MÚSICA Sambista pernambucana Carla Rio lança single com Dudu Nobre 'Não Troco, Nem Dou' é mais um trabalho da artista que evidencia gírias populares locais e chega ainda com o videoclipe no YouTube

Representante da nova geração do samba de raiz, a cantora e compositora pernambucana Carla Rio, lança nesta quinta-feira (10), nas plataformas digitais o single “Nem Troco, Nem Dou”, gravado em parceria com o cantor carioca Dudu Nobre. A canção, de autoria da artista em parceria com seu diretor musical e cavaquinista, Alceu Maia, é o primeiro trabalho realizado após chegar de turnê na Europa como integrante do projeto Viva Pernambuco e conta com videoclipe no canal do YouTube da sambista.

Em entrevista concedida à âncora Patrícia Breda da Rádio Folha 96,7 FM, nesta quarta-feira (9), a artista adiantou que o samba “Não Troco, Nem Dou” conta uma história de superação, de não se conformar com pouco, com migalhas, inclusive no amor. A música destaca também um sentimento de libertação e empoderamento, mostrando que os aprendizados da vida fez aprender a não se deixar levar e aceitar uma conversa qualquer.

“Não Troco, Nem Dou” é mais um trabalho em que Carla Rio apresenta um gingado dançante e uma letra com trocadilho e termos populares, como “maré mansa”, “água na canela”, “perder a cabeça” e “caô”. Na canção, ela faz um diálogo com Dudu Nobre, usando muitos desses termos numa interpretação bem entrosada e cheia de energia.

“Nos meus trabalhos gosto de contar sobre a vida como ela é, seguindo uma linguagem simples e que dialoga com todas as classes. É assim que gosto de compor minhas canções, cheias de vida e proximidade. Tudo casou muito bem nessa interpretação ao lado do meu compadre Dudu Nobre”, ressalta Carla.

Além das plataformas, Carla Rio prepara um lançamento especial dentro do show que realizará na sexta (11), no Mirante do Paço, no bairro do Recife. Na noite, ela será uma das atrações de abertura da apresentação do cantor Diogo Nogueira.

Gravado e mixado no Estúdio EME, no Rio de Janeiro, o single ‘Não Troco, Nem Dou’ conta com a mixagem e masterização de Lucas “Tuta” Macedo, direção de Alceu Maia, produção geral da CR Produções e produção executiva de Anderson Souza Leão.

Na quinta (17), Carla Rio participa de uma grande prévia de carnaval em comemoração ao aniversário do irmão, o também cantor e compositor André Rio. André e o Bloco das Ilusões marcam a volta do Quinta no Galo, no Palácio Enéas Freire, onde celebram também os 40 anos do bloco. Inúmeros artistas participarão do evento.

