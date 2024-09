Semana da Fauna tem programação especial da CPRH

A- A+

Em comemoração ao Dia Nacional da Defesa da Fauna, celebrado nesse domingo, dia 22 de setembro, a Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH preparou uma agenda especial, a partir desta segunda-feira (23) até 27 de setembro. Serão realizados cursos, solturas de animais, trilha ecológica e o lançamento de um e-book.

A abertura ocorre, às 8h, no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – Cetras Tangara, com um curso de manejo de fauna silvestre voltado para integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e brigadistas ambientais do município de Vitória de Santo Antão.

“A semana da fauna é importante para chamarmos a atenção da população e da sociedade sobre a riqueza de espécies que nossa região e nosso estado tem. Mas essa riqueza está ameaçada se não preservamos e cuidarmos dos nossos animais silvestres.”, explicou o diretor-presidente da Agência CPRH, José de Anchieta dos Santos.

Na quinta-feira (26), estudantes participaram da soltura de animais silvestres e de um trilha ecológica na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata. Na Sexta-feira (27), funcionários do Complexo de Suape participam de uma palestra ecológica com foco na fauna silvestre. Eles também realizarão uma soltura de animais silvestres na área de preservação do complexo.

No mesmo dia, na sede da CPRH, no Recife, acontece o lançamento do E-book “Guia de espécies do Jardim Botânico do Recife – Escorpiões, anfíbios, répteis e morcegos”, além da palestra: “Lista de espécies ameaçadas e Planos de Ação Nacional e Estadual: verdade ou falácia?”, ministrado pelo Diretor de Monitoramento Ambiental da Agência CPRH, Geraldo Moura.

Confira a programação:

• Segunda-feira (23) – Curso de Manejo de fauna silvestre para bombeiros militar e brigadistas ambientais de Vitória de Santo Antão, 8h, Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – Cetras Tangara.

• Quinta-feira (26) - Soltura de animais e trilha ecológica com alunos do ensino fundamental, 08h, Comunidade Obra de Maria, São Lourenço da Mata – PE

• Sexta-feira (27) – Palestra e soltura de animais, 08h, Complexo Industrial e Portuário de Suape

• Sexta-feira (27) – Lançamento do E-book Guia de espécies do Jardim Botânico do Recife – Escorpiões, anfíbios, répteis e morcegos” e palestra: “Lista de espécies ameaçadas e Planos de Ação Nacional e Estadual: verdade ou falácia?”, 09h30, auditório da Agência CPRH.

Veja também

SAÚDE Transplante: Caminhada celebrou campanha Setembro Verde neste domingo (22)