TRANSPLANTE No Setembro Verde: campanha incentiva doação de órgãos e tecidos A Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado (Apaf) funciona dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)

A Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado (Apaf), que funciona no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), lançou, a campanha “Setembro Verde”, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da doaçã.

A Apaf assiste paciente de diversas regiões do Brasil com doenças do fígado, transplantados e suas famílias. De acordo com dados da Central de Transplantes de Pernambuco (CT-PE), 3.589 pacientes aguardam por um órgão ou tecido, desses 146 esperam por um fígado.

Moradora da Zona Rural de Nova Cruz, município do Rio Grande do Norte, a dona de casa Geyse Santos acompanha seu filho Italo Gabriel, 07 anos, transplantado do fígado há seis anos.

“Doação de órgão é um gesto muito nobre porque devolveu a vida ao meu filho, que hoje é uma criança feliz. Aqui na Apaf nós temos uma equipe muito acolhedora que nos recebe sempre que estamos no Recife para as consultas médicas”, afirma Geyse.

A Unidade Transplante de Fígado (UTF/HUOC) já realizou 1.776 transplantes ao longo de 25 anos de existência. Só em 2024 já são 56 transplantes realizados. Esse é um mês em que devemos pensar nas milhares de pessoas que precisam desesperadamente de um órgão para recuperar sua saúde.

Cirurgia de transplante/ Foto: Ray Evllyn

É preciso que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto, pontua o médico hepatologista e presidente da Apaf, Cláudio Lacerda.

"Precisamos dizer sim à doação de órgãos. Quando um parente nosso tem a morte cerebral confirmada, temos a utilizar os órgãos para salvar vidas”, p

Para ser doador de órgãos e tecidos é fundamental expor esse desejo aos familiares para que seja devidamente respeitado. Em condição de morte encefálica, pessoas de todas as idades e históricos médicos podem ser consideradas potenciais doadoras.

A Apaf assiste pacientes de vários estados do Brasil com doenças hepáticas. Em média, são 16 mil atendimentos por ano, com 149 transplantes realizados em 2020 e 2021, na Unidade de Transplante de Fígado (UTF/HUOC), um dos maiores programas de transplante de órgãos do país.

