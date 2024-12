Traumatismo craniano: o que é, sintomas, tratamento e sequelas

A- A+

O traumatismo craniano é uma lesão na cabeça causada por impactos externos, podendo variar de leve a grave, os principais sintomas incluem dores de cabeça, náuseas, perda de memória e confusão mental, o diagnóstico precoce do traumatismo craniano é essencial para evitar complicações, como hemorragias ou danos neurológicos permanentes.



Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia para tratar um traumatismo craniano causado por um acidente doméstico. O procedimento foi necessário para drenar um hematoma subdural, condição comum em casos mais graves, a recuperação do presidente tem sido acompanhada de perto por médicos, reforçando a importância de atenção a sinais como tonturas ou dores persistentes após acidentes.



O tratamento do traumatismo craniano depende da gravidade, podendo incluir medicação, repouso ou até mesmo cirurgias, como no caso do presidente Lula. Contudo, as sequelas podem variar, desde dificuldade de concentração até alterações motoras ou cognitivas. A prevenção, com cuidados no dia a dia, é a melhor forma de minimizar esse risco.



Nesta segunda-feira (16), no Canal Saúde da Rádio Folha 96,7 FM, o âncora Jota Batista, conversou sobre o traumatismo craniano com o médico neurologista Bruno Leimig.



Acompanhe a entrevista acessando os players abaixo.

O neurologista Bruno Leimig explicou melhor sobre o caso do presidente Lula.



“Esse exemplo do presidente Lula é um exemplo bem emblemático, de um tipo de acometimento de traumatismo cranioencefálico bem clássico dentro do que se espera de quando a gente fala de um hematoma subdural, acontecendo com certa frequência”

Neurologista Bruno Leimig. Foto: Divulgação



O médico Bruno Leimig destrinchou os casos de traumatismo craniano, explicando que existem graus de traumatismo, desde o mais leve até o mais grave.



“Um acidente na cabeça mesmo que não aconteça um corte, e só aparece aquele que a gente chama popularmente de galo, isso já é um traumatismo craniano considerado leve, Já o que o presidente Lula teve a gente classifica como um traumatismo craniano moderado”





