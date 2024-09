A- A+

VIDEODANÇA Última semana das inscrições para as Oficinas de Videodança no Coque, Bode e Brasília Teimosa As inscrições gratuitas ficam abertas até a quinta-feira (12) e serão facilitadas pela artista da dança e fotógrafa Marina Mahmood e pelo músico e fotógrafo Iezu Kaeru

Jovens a partir dos 15 anos, moradores das comunidades do Coque (Ilha de Joana Bezerra), do Bode (Pina) e do bairro de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife-PE, já podem se inscrever para o processo seletivo das “Oficinas de Videodança”, até esta quinta-feira (12 de setembro), com o preenchimento do formulário disponibilizado no link da bio do Instagram @peixes__voadores.

A formação foi idealizada pela multiartista, dançarina e fotógrafa Marina Mahmood, que facilitará as aulas em parceria com o músico e também fotógrafo Iezu Kaeru. No total serão 32 vagas divididas em duas turmas, cada uma com 16 alunos. O projeto tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE) e apoio do Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA — Recife).

O processo educativo propõe a integração das linguagens da dança, performance, fotografia e audiovisual para investigar, estimular e desenvolver a relação criativa dos alunos com a natureza ribeirinha e, em especial, com as águas do Rio Capibaribe que desenham a cidade do Recife. A formação gratuita é voltada para pessoas com ou sem experiência nas linguagens abordadas, que tenham interesse em aprender ou aprofundar a prática artística através da produção de videodanças.

Nos encontros, os participantes aprenderão a manusear câmeras de audiovisual e, durante o processo, irão filmar, dançar e performar as cenas roteirizadas por cada turma, em coletivo. Após a gravação das videodanças, todo o material será editado e finalizado por profissionais para que, entre os meses de novembro e dezembro deste ano, sejam exibidos em eventos abertos ao público nas comunidades, e também publicados nas redes sociais do projeto: @peixes__voadores (Instagram) e @peixesvoadoresss (Youtube).

A primeira oficina será realizada entre os dias 14 de setembro e 20 de outubro, voltada para moradores da comunidade do Coque (Ilha de Joana Bezerra). O local escolhido para as aulas dentro da comunidade foi o NEIMFA (Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis), localizado na Rua Jacaráu, 31. Já a segunda oficina acontecerá entre os dias 08 e 25 de outubro, para moradores do Bode e da Brasília Teimosa, com encontros no EREM Assis Chateaubriand, que fica na Rua Francisco Valpassos, SN, em Brasília Teimosa.

A artista da dança e fotógrafa Marina Mahmood e o músico e fotógrafo Iezu Kaeru irão facilitar o processo educativo a partir de um olhar sinestésico, transitando entre linguagens para trazer à tona sensações e paisagens internas dos participantes, estimulando as subjetividades por meio de práticas corporais, audiovisuais, fotográficas e sonoras.

“A ideia é relacionar os nossos mundos internos, que são os sentimentos, as emoções, as intuições e os instintos, com a natureza externa, as paisagens cotidianas e ribeirinhas. A partir disso, vamos facilitar aulas de dança e de performance, estimulando o corpo ao movimento livre, assim como também teremos encontros mais técnicos para o manuseio de equipamentos fotográficos. Todo o processo será registrado em audiovisual pelos alunos e a culminância do projeto será a exibição das videodanças nas comunidades, em eventos abertos ao público”, explica Marina Mahmood, idealizadora do projeto, artista da dança e do audiovisual.

Serviço

Oficinas de Videodança

Inscrições: até 12 de setembro preenchendo formulário disponibilizado na bio do Instagram @peixes__voadores.



Bode (Pina) e Brasília Teimosa

Datas e horários:

08, 10, 11 de outubro - 14h30 às 19h

15, 17, 18, 22, 24 de outubro - 14h às 18h30

25 de outubro - 15h às 17h

Local:

EREM Assis Chateaubriand

Endereço: R. Francisco Valpassos, SN — Brasília Teimosa, Recife–PE, 51010-370

Ponto de Referência: Próximo ao JCPM



Coque (Ilha de Joana Bezerra):

Datas e horários:

14 de setembro - 10h às 17h30

21 de setembro - 10h às 17h30

28 de setembro - 10h às 17h30

05 de outubro - 10h às 17h30

13 de outubro - 9h às 11h/ 15h às 17h

20 de outubro - 10h às 17h30

*Intervalo (almoço): 13h – 14h30 (o almoço será servido por parte do projeto)

Local:

NEIMFA (Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis).

Rua Jacaráu, 31. Coque/Ilha de Joana Bezerra, Recife, Pernambuco.

Ficha Técnica:

Idealização e Coordenação Geral: Marina Mahmood

Facilitadores: Marina Mahmood e Iezu Kaeru

Produção Executiva: Hudson Wlamir

Edição Audiovisual: Zé Diniz

Assessoria de imprensa: Dea Almeida (Alcateia Comunicação e Cultura)

Arte Gráfica: Nathalia Queiroz

