Bike "Vamos Passear": Festival reúne 3500 participantes na Praia do Pina, no Recife "Vamos passear" ofereceu atividades de saúde, esporte e lazer no Recife

A 3ª edição no Recife do Festival “Vamos Passear” reuniu 3.500 participantes na praia do Pina, na zona Sul da cidade. O evento, que foi realizado neste domingo (16), é organizado pelo Instituto BR Brasil.



Os participantes do Festival “Vamos passear” se dividiram entre o Passeio de Bike, que contou com um percurso de 10 km; Caminhada, de 4 km; e Corrida Kids, para crianças entre 4 e 14 anos, com percurso de 50 a 400 metros.



O Festival “Vamos Passear” ofereceu várias atividades gratuitas. Houve aulas e torneios de beach tennis, vôlei de praia, futevôlei, vôlei e basquete nas quadras poliesportivas e nas quadras de areia, além de uma minipista de skate para crianças e adolescentes.



Atividades lúdicas infantis como "pula-pula", pebolim e desenhos para colorir também foram oferecidas ao público no Espaço Kids, organizado pelo evento. Já no espaço saúde, foram disponibilizados serviço de avaliação física e sessões de massagem e relaxamento. O palco principal também reuniu aulas de dança, yoga e funcional.



O evento, que já foi realizado nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA), é apresentado pela Brasilprev, por meio do Governo Federal/Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte, com organização do Instituto BR Brasil. A próxima edição acontece no domingo (23), em Belém (PA), no Portal da Amazônia.



Próximas etapas do Festival “Vamos passear”

23/06 – Belém (PA) – Portal da Amazônia;

07/07 – São Paulo (SP) - Parque Villa-Lobos (módulos 10 e 11);

14/07 – Brasília (DF) - Parque da Cidade Sarah Kubitschek (estacionamento 12)



