PARQUE Zoo Noturno:Parque Dois Irmãos permite visitação noturna nas férias Nesta sexta (19) e na próxima (26) o público vai poder vivenciar a dinâmica dos animais do Parque Dois Irmãos durante a noite, com visitação a partir das 18h

A programação do Zoo Noturno no Parque Dois Irmãos irá promover visitas nessa sexta, 19, e na próxima sexta, 26 de julho, a partir das 18 horas, como parte da programação especial de férias. Essa atividade consiste em um passeio guiado pelo zoológico e em uma trilha na Mata Atlântica.

Nesse evento, são realizadas atividades focadas nos animais do zoológico que são mais ativos durante a noite como: onça, corujas, jupará, lobo-guará, capivaras entre outros . Os visitantes podem ver técnicas para estimular o comportamento natural da espécie e para promover o bem-estar dos animais.

A gerente geral do parque, Marina Falcão, destaca a importância desta aventura inesquecícel em família, com os guias treinados do Parque.

“Eventos como o Zoo Noturno permitem que as pessoas conheçam, de forma segura, diferentes aspectos da vida noturna no ambiente natural. A visita à noite possibilita a observação dos animais noturno do Zoo e os de vida livre, que numa visita convencional, seriam mais difíceis de serem vistos. Como também, sentir a floresta à noite"

O evento é aberto ao público a partir de 4 anos, sendo necessário que menores de 18 anos estejam acompanhados de um responsável. Os participantes devem usar calça comprida e sapatos fechados. Também é indicado trazer uma lanterna.



O pagamento deve ser realizado no prédio administrativo do parque, com o valor do ingresso a R$ 15,00 (inteira). Têm direito à meia entrada, pessoas com mais de 60 anos, estudantes portando a carteira estudantil, professores, pessoas com deficiência e, quando necessário, seu respectivo acompanhante, têm direito à meia entrada.

Para participar é necessário fazer uma pré-inscrição por meio de um link encontrado no perfil do parque, no Instagram (@parquedoisirmaospe)

Serviço:

Zoo Noturno

Dias: 19 e 26 de janeiro

Horário: a partir das 18h

Valor: R$ 15,00 (inteira), a ser efetuado no prédio administrativo do parque.

