Aerar vinho faz diferença? Entenda como funciona o processo e quais vinhos podem ser aerados

Entre os diversos rituais para apreciar um bom vinho, aerar a bebida é uma prática que costuma gerar curiosidade nos apreciadores que querem e incorporar a técnica: deixar o vinho respirar faz mesmo diferença? E a resposta é sim, principalmente se o vinho que será servido for um vinho mais jovem.



Trocando em miúdos, aerar o vinho significa oxigená-lo, tornando-o, assim, mais agradável ao paladar. Nesse processo, o líquido se mistura com o oxigênio, liberando seus aromas e sabores, e suavizando seus taninos e sua acidez. Os vinhos mais “fechados” que podem parecer até sem cheiro ou com resquícios olfativos de álcool, se “abrem”, mostrando os seus aromas.

Como aerar o vinho?

Apenas tirar a rolha e deixar a garrafa parada não é uma maneira eficaz de deixar o vinho respirar, pois o espaço que há no gargalo é pequeno demais para permitir essa ação. O aerador é um acessório que torna esse processo muito mais fácil.



“Quando o vinho passa pelo orifício central do aerador, a pressão interna puxa o ar para dentro do equipamento, fazendo com que haja uma mistura com o vinho, acelerando o processo de aeração natural. Assim, os aromas e sabores do vinho são acentuados”, explica Natália Marotta, coordenadora de marketing da Mundial.

Natália ainda completa dizendo que os aeradores de vinho da Hercules são práticos e muito eficientes, além de serem uma ótima opção de presente para os apreciadores da bebida.

Quais vinhos devem ser aerados?

Todos os tintos e alguns brancos e secos, como Borgonha e Bordeaux. Vinhos mais jovens e tânicos, como Cabernet Sauvignon, também terão um sabor mais apurado, menos ácido e se tornarão ainda mais gostosos passando por esse processo.



Geralmente, os vinhos mais antigos não precisam ser aereados, pois seus aromas e sabores podem desaparecer muito rápido durante esse ato.

Aerar e decantar não são a mesma coisa

É importante destacar essa informação, afinal é uma dúvida frequente, ainda mais porque os aparelhos utilizados para os processos podem ser os mesmos.



Enquanto aerar significa oxigenar, decantar é separar o vinho de qualquer sedimento que se formou na garrafa. Para isso, você só precisa deixar a garrafa em pé até que todo o sedimento se assente no fundo dela.



Em seguida, abra-a cuidadosamente, sem agitar o sedimento e despeje o vinho, lentamente, no decanter, deixando o sedimento no vidro. Os sedimentos ou borras são processos naturais e estão presentes em todos os vinhos.



Os vinhos que geralmente precisam ser decantados são os mais maduros, como o Bordeaux, Barolo e Porto, que podem acumular sedimentos com o tempo.

