A- A+

PÃO Conheça a origem do pão francês que, apesar do nome, é uma invenção brasileira O pão francês é campeão de vendas em todo o Brasil e existe desde o século 19

Leia também

• O chef Paco Ruano, do Alcalde, no México, fala sobre referências e processo criativo

• Alcalde: restaurante do chef Paco Ruano muda a cena gastronômica de Guadalajara, no México

Os Jogos Olímpicos 2024, na França, estão batendo na porta, começam no dia 26 de julho em Paris, e a gente aproveita os dias de expectativa pelo maior evento esportivo do planeta para falar de... comida.



Mas não vamos falar dos clássicos do país sede das competições, apesar de a França ser considerada a pátria da gastronomia e escola das principais técnicas de cozinha. Vamos de curiosidade culinária.

Consumido por milhões de brasileiros, o pão francês, aquele quentinho, com manteiga derretendo por cima, apesar do nome, de francês não tem nada. Você sabia?

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), o pãozinho é o astro das padarias de todo o Brasil: responde por 34,39% dos produtos panificados vendidos em território nacional.

"Há um consumo de 2,3 milhões de toneladas por ano de pão francês. Ele é o 'queridinho' das padarias. Apesar do cenário cheio de inovações, novos sabores e texturas, esse pãozinho que só tem francês no nome, pois é brasileiríssimo, não pode faltar em muitas mesas de cafés, almoço e jantar”, comentou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), Paulo Menegueli.

Origem

De acordo com o jornalista, padeiro e pesquisador Luiz Américo Camargo, o pão francês é uma "criação/adaptação" das padarias nacionais, originada no século 19.



O termo acabou virando o jeito de identificar o pão feito com farinha branca, mais leve e crocante, que simulava o estilo praticado na França", relata Luiz Américo, em seu livro "Direto ao Pão" (Panelinha/Senac).



Ainda segundo Luiz Américo, a receita evoluiu numa época em que o trigo era insumo raro no Brasil e os pães eram normalmente produzidos com mistura de farinhas à base de sementes e leguminosas - resultando em massas mais escuras, densas e pesadas.

"Sem contar, claro, que os derivados do milho e da mandioca eram também muito presentes no cotidiano. Contudo, aquele exemplar pequeno, de miolo mais claro e casca mais quebradiça, acabou se tornando um produto altamente popular", complementa o autor, que prefere utilizar banha de porco como a gordura principal de sua receita própria do pãozinho de DNA brasuca.

Variações

O tipo de gordura da receita do francezinho pode até variar, assim como as proporções dos outros ingredientes secos e molhados. Mas um bom pão francês deve ter sempre uma casquinha crocante e o miolo claro e macio.



Mais uma curiosidade: dependendo da região do País, o seu nome pode variar. O francezinho também é conhecido como pão de sal, pão de trigo, pão massa grossa, careca, pão jacó, cacetinho, média, carioquinha...

Os pães mais consumidos no Brasil

1º - Pão francês (34,39%)

2º - Pães macios artesanais (18,14%)

3º - Pães com queijo (7,05%)

4º - Pães crocantes (3,35%)

5º - Croissants e folhados (0,99%)

Fonte: Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria (ITPC)

Veja também

polo gastronômico Festival Café Cultural evidencia a gastronomia local, em Taquaritinga do Norte, no Agreste