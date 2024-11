A- A+

Sabores Festival Volta ao Mundo, do Senac-PE, reverencia a gastronomia alemã até quinta-feira (14) Pratos são elaborados por chefs e alunos do Senac, além de nomes convidados; evento acontece no Mascate Restaurante-Escola do Senac

O Festival Volta ao Mundo apresenta sua segunda semana de programação no Mascate Restaurante-Escola do Senac. Até esta quinta-feira (14), os visitantes terão a oportunidade de desfrutar os sabores da culinária alemã. O menu, inspirado nas tradições gastronômicas do país europeu, foi cuidadosamente elaborado para oferecer uma experiência imersiva. Todos os pratos são elaborados por chefs, instrutores e alunos da instituição, além de nomes convidados.

A viagem de sabores começa com o coquetel Berlim, preparado pelo bartender Fernando Bezerra. O drinque é uma combinação refrescante de suco de maçã, água com gás saborizada e xarope de maçã verde. Em seguida, a entrada Salada Bavaria, preparada pela chef Edilza Muniz, apresenta ingredientes típicos da culinária alemã em uma maionese de mostarda com batata, bacon, picles, chucrute de repolho roxo, linguiça tipo alemã e torradas.

Para os pratos principais, o festival traz esta semana o Rinderfilet in Pilzcremesoße mit Spätzle und Landhaus Salaten - um suculento filé bovino ao molho cremoso de cogumelos, acompanhado de Spätzle e salada rústica – e o Gegrillter Fisch, um prato que combina peixe grelhado com repolho na cerveja, batatas assadas com ementhal e molho azedo.



O primeiro prato foi elaborado pelo chef convidado Patrick Schulke, enquanto o segundo traz a assinatura de Jair Santos, chef do Senac.

A experiência gastronômica se encerra com a sobremesa Der Wald (A Floresta), preparada pela confeiteira e instrutora Catarina Guedes, uma releitura do clássico bolo Floresta Negra: uma mousse de baunilha com cream cheese, camadas de chocolate belga 55% e cerejas frescas, além de glaçagem de cereja, crumble de avelã com chocolate e um delicado tuille de cacau.



E para fechar a refeição, o café Kaffee Ingwer, preparado pelo barista George Luis, oferece um espresso com caramelo de gengibre e limão.

Programação

O Festival Volta ao Mundo acontece durante o horário de funcionamento do Mascate Restaurante-Escola do Senac, das 12h às 15h, com preço fixo de R$ 69,90. As próximas semanas serão dedicadas à gastronomia da França (18 a 22 de novembro) e China (25 a 29 de novembro). Durante o período de realização do evento, o Restaurante-Escola não oferecerá buffet. Os clientes podem escolher entre o menu do festival e um cardápio executivo criado especialmente para este mês.

SERVIÇO

Festival Volta ao Mundo (13ª edição)

Quando: até 29 de novembro, das 12h às 15h.

Onde: Mascate Restaurante-Escola do Senac (Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro, Recife)

Preço fixo: R$ 69,90

