Picolé de pistache é lançamento da marca Sorvetes Frosty; saiba quanto custa a sobremesa

A- A+

Leia também

• Brasil Cacau e o chocolate Lollo repetem parceria com caixa de bombons inédita; saiba mais

• Café: conheça 6 mitos e verdades sobre o efeito da cafeína no corpo humano

Ingrediente da moda no mercado de alimentação há, pelo menos dois anos, o pistache entrou na linha de produção de várias marcas.



Esta semana, a rede Sorvetes Frosty anunciou sua versão com a oleaginosa, um picolé de pistache recheado que está disponível em suas 100 lojas distribuídas na Região Nordeste - Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

O picolé de pistache está sendo vendido a R$ 7,49 (unidade) e a partir de 5 unidades, o picolé fica por R$ 6,49.

Christian Borges, diretor de marketing da empresa, comenta que o novo produto chega como resposta a uma demanda dos clientes, e representa uma inovação para a linha de Picolés Especiais. “Estamos ingressando em um mercado amplo e altamente competitivo, mas nosso objetivo é aproveitar essa tendência em torno do pistache e conquistar nosso espaço”, comentou.

A febre

do pistache

A oleaginosa que se usa no Brasil vem dos Esatdos Unidos, Irá e Argentina e, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o País importou 601.062 quilos de pistache em 2023.

O valor é quase o dobro da média dos cinco anos anteriores, de em torno de 340.333 quilos por ano, e em 2024, o volume consumido no Brasil pode ter ultrapassado esse número, já que foram registrados 398.375 quilos importados até o mês de julho.

Mais informações no Instagram @sorvetesfrosty

Veja também