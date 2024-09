Pobre Juan oferece carnes nobres que se destacam no Recife; veja os destaques

A- A+

No ano em que a rede de restaurantes Pobre Juan celebra duas décadas de atividades no Brasil, alguns marcos dessa operação podem ser pinçados da unidade do Recife.

Por aqui, já são 13 anos de portas abertas, com direito a salão elegante e varanda despretensiosa no primeiro piso do RioMar Shopping, na Zona Sul do Recife.

Tempo e experiência suficientes para colocar à mesa aquilo que o pernambucano gosta de ver e de comer.

A carne da parrilla segue imponente. Objeto de desejo dos apreciadores de cortes nobres, apresentados nas mais diversas ofertas.

Percorrer o cardápio é como visitar uma boutique de grife e se deparar com wagyu (carne bovina mais nobre do Japão - produzida em Kagoshima), tomahawk (retirada da parte dianteira do lombo do boi), além de uma seleção especial chamada UMI MB5+, um corte 100% angus trazido do Uruguai, onde o animal segue dieta específica.

Carne de wagyu chama atenção no cardápio do Pobre Juan (Foto: Fernando Sposito/Divulgação)



Destaques no Pobre Juan

Peças mais conhecidas, mas não menos nobres, figuram na parrilla Pobre Juan montada para consumo individual ou para compartilhar. A chamada ‘gran tabla’ cumpre a missão de servir técnica e procedência.

O pedido para três pessoas (R$ 398/1000g) reúne sugestões como flat iron, ojo del bife e bife de chorizo, que são servidos com acompanhamentos.

Além do tempero correto, da textura macia e do ponto de cocção tal como o pedido pelo cliente, uma curiosidade segue em comum nos preparos da carne: o sal utilizado na parrilla, com a procedência da marca Bombay - que também fornece para o grupo temperos como o orégano.

Um detalhe entre tantos que fazem a diferença na cozinha, segundo um dos gestores da unidade do Recife, Garret Filho.

Garret, inclusive, é nome importante na estruturação da casa no período do pós-pandemia. Hoje, observa clientela diversa, vinda de outras cidades do Nordeste, como Maceió, João Pessoa e Natal.

O público executivo segue firme nos horários de almoço e jantar. Eles agora contam com uma área reservada para eventos com capacidade de 50 pessoas.

Salão do restaurante (Foto: Divulgação)



Diversidade

Uma diversidade de fluxo, que segue afinada com outros destaques do cardápio atualmente.

Não deixe de pedir a farofinha de pistache como guarnição, assim como a musseline de mandioquinha e o palmito pupunha assado - com aquela suculência que vem graças ao gostinho de brasa.

Também chama atenção o pirarucu amazônico, que integrou cardápio de festival e se mantém entre os pescados do menu.

Para completar, uma sugestão que pouca gente pode associar, mas que faz sentido à proposta da casa.

Duas opções de hambúrgueres, e o Menu Parrillero (almoço executivo), arrematam a lista e deixam o Pobre Juan entre as operações de rede mais consistentes no Recife.



SERVIÇO

Shopping RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Informações: (81) 3327-0862

Instagram: @restaurantepobrejuan

