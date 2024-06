A- A+

Questionado sobre 26, João garante foco no Recife: Quando a gente trabalha, colhe aquilo que planta Em entrevista ao colunista Carlos Britto, gestor garantiu foco na gestão do Recife e na sua reeleição neste ano.

Em entrevista exclusiva para o colunista da Folha de Pernambuco, Carlos Britto, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), falou sobre suas prioridades e planos para os próximos anos. O gestor garantiu foco no Recife e desconversa ao ser perguntado sobre a possibilidade de disputar o Governo do Estado em 2026. Segundo o gestor, ao defender os resultados do seu governo, "a gente quando planta, quando cuida, quando rega, a gente lá na frente vai poder colher os resultados".

Na manhã desta sexta-feira (14), o gestor desembarcou em Petrolina, onde acompanhou obras e iniciativas da gestão do município e participa de ato de apoio ao prefeito Simão Durando (União Brasil). Nesta entrevista, o gestor garantiu que o PSB estará unido no palanque de reeleição do prefeito e ressalta a aliança com o grupo dos Coelho. O gestor disse que viu na cidade “um sentimento claro” de que o trabalho do gestor possa continuar.

Visita em Petrolina

“A gente poder voltar aqui a Petrolina, poder ver uma cidade que é pujante, uma cidade que tem um crescimento importante, uma cidade que tem se destacado em Pernambuco e no Brasil pela sua capacidade de crescimento. A gente visitou obras aqui ao lado do prefeito Simão, do ex-prefeito Miguel Coelho, do deputado Antônio Coelho. E a gente pôde ver várias ações na cidade de obras de infraestrutura, obras na área social, escolas, centros para o turismo, como o Centro de Convenções. Então, tudo isso mostra um crescimento da cidade e a gente que é prefeito sabe como é importante fazer investimento de qualidade, a gente percebe a dimensão e a magnitude que Petrolina tem conquistado e que isso é um polo importante de desenvolvimento para Pernambuco. Todo mundo sai ganhando quando a gente vê emprego sendo gerado e a economia girando aqui sendo referência pro Brasil e para o mundo na área da fruticultura uma pauta de exportação e, principalmente, na geração de oportunidade para as pessoas/”

Gestão de Simão Durando

"Eu acho que cada vez mais as pessoas esperam que os governos possam fazer com que a vida das pessoas melhore. Para isso, é fundamental ter um plano estratégico, ter um plano de investimento em áreas diversas como a gente viu aqui. A gente falou de infraestrutura, de mobilidade, infraestrutura social, como nós vimos aqui, a construção de um hospital, a construção de escola integral, a construção do centro de convenções, a expansão de área de lazer, na orla, parques, praça, avenidas, ruas. Então, eu diria que o portfólio de investimento de Petrolina é um portfólio bastante diferenciado e pude conversar com o Simão. A gente percebe que ele tem todas as informações, os dados na ponta da língua, atento a cada ação do governo. Não tenho dúvida que é um trabalho bem feito, uma continuidade daquilo que o ex-prefeito Miguel Coelho começou. E há um sentimento claro visto nas ruas visto com as pessoas que a gente conversou do desejo que esse trabalho possa continuar.”



Aliança com os Coelho

“Eu acredito que a política é feita de gestos, é feita de reciprocidade e, sobretudo, de alinhamento, de crenças comuns. Eu hoje estou no Recife como prefeito, trabalho muito, me dedico muito, busco investir mais a cada dia. Então, a gente vê muita obra de infraestrutura no Recife de escadaria, de morro, de encosta, de drenagem, de creche, unidades de saúde. Então, quando a gente vê um projeto como esse que está sendo feito em Petrolina, tem muita semelhança com aquilo que a gente faz. A gente vê que deve ter uma unidade política para poder dar continuidade a isso. E a relação dos Coelho com a gente é a relação natural que na política nem sempre em todos os momentos você tem uma unidade de pensamento, mas você tem um respeito de caminhada."

Agradecimento

"Eu agradeço o apoio que eu tenho recebido no Recife, do União Brasil, o apoio tem sido liderado por Miguel, por Antônio e por Fernando Filho. E eu acho que a gente tem que trabalhar com reciprocidade, principalmente, para aquilo que faz bem às pessoas. Então, um projeto bem aprovado, como a gente viu aqui, tem que ter o nosso apoio, vai ter a benção do nosso partido, essa aliança. Aqui, o presidente municipal, Gonzaga Patriota estará presente, assim como representa da nossa bancada estadual para reforçar essa tese."

Possibilidade do PSB indicar o vice de Simão

“A gente não está em questão (indicação do vice na chapa). O nosso apoio é ao prefeito Simão e ele que vai conduzir e coordenar o trabalho de formação de chapa. A ele, então, naturalmente, cabe a indicação de quem ele achar que deve ocupar essa posição e vai ter o nosso apoio porque a gente confia no trabalho dele, confia na liderança política dele para construir esse processo.”

Candidatura para governador em 2026

"Veja, meu foco absoluto é no Recife, é na reeleição desse ano. Então, isso é um ano onde as cidades escolhem seus governantes. E eu estou tendo a maior honra da minha vida que é governar a capital de Pernambuco, governar a minha cidade onde eu cresci. Eu me dedico diariamente a isso e fico feliz de ver os resultados. Eu acho que, quando a gente trabalha, a gente colhe aquilo que planta. Como diz o ditado, a gente quando planta, quando cuida, quando rega, a gente lá na frente vai poder colher os resultados. Então, eu olho para Recife, a gente vê o dobro do número de vagas de creche, recorde de investimento em área de morro, em obras de drenagem, infraestrutura social."

Foco no Recife

"Eu diria que meu foco hoje é a gente poder cuidar da nossa cidade, e trabalhar no momento certo a reeleição lá em Recife. E tenho dado o suporte necessário ao nosso partido e nas construções do estado de Pernambuco, das cidades. Então, a gente tem um partido com 39 prefeitos e com uma quantidade grande de vereadores, de vice-prefeitos que deve ter mais de 70 candidaturas nos municípios de Pernambuco. Então, esse trabalho é coordenado por várias pessoas, pelo presidente Sileno Guedes, pelos deputados federais, deputado Pedro Campos, que tem tido um papel importante, pelos deputados estaduais. Então a gente acostumou desde cedo a trabalhar em grupo. Assim o nosso partido trabalha de forma coletiva dividindo tarefas e hoje cabe a minha tarefa de cuidar do Recife.”

Confiança na campanha

“Eu estou animado. Acho que a gente, quando faz o que gosta, você não trabalha, você simplesmente faz com que o exercício do dia a dia vire algo prazeroso. E a gente também. Eu acho cada vez mais. Não adianta você trabalhar só em ano de eleição, fazer só em campanha ou coisa do tipo. Você tem que trabalhar o tempo inteiro. Então, eu chego aqui com o sentimento de que os últimos três anos e seis meses de minha vida foram dedicados integralmente ao Recife, que eu trabalhei muito pela minha cidade. Então, eu espero na hora certa poder ter o reconhecimento das pessoas. Faz parte de um processo, acho que é natural. E ue acho que quanto mais trabalho, quanto mais pé no chão, humildade e serviço, é melhor para todo mundo."

