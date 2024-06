A- A+

Ex-presidente do TCE, Ranilson Ramos é homenageado na Assembleia Legislativa Iniciativa é do deputado estadual Kaio Maniçoba (PP). Saiba as razões

Eles têm em comum a vida dividida entre o Recife e o Sertão. O homenageado nasceu em Orocó. O homenageador, no Recife, mas só passou 30 dias. Cresceu e vive até hoje em Floresta. Um dia já estiveram juntos no palanque do Partido Socialista Brasileiro, um como secretário de Agricultura do Governo Eduardo Campos; o outro como presidente do IPA na gestão de Paulo Câmara. Hoje guardam laços estreitos de amizade e respeito profissional.

São motivos como estes que movem o deputado estadual Kaio Maniçoba (PP), que também foi deputado federal e secretário de Habitação de Câmara, a homenagear o ex-presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco e conselheiro Ranilson Brandão Ramos. O evento será nesta segunda-feira (10), no Auditório Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa, às 18h.

“Ranilson Ramos deixou uma marca importante no Tribunal de Contas do Estado. Sua passagem pela Casa fez o TCE viver um novo momento. Ele estabeleceu uma boa relação com os municípios e também com o Poder Legislativo”, destaca o autor da proposição.

Ranilson Ramos presidiu o TCE-PE no biênio 2022-2023, depois de ocupar todos os cargos na Mesa Diretora. Destacou-se com ações em defesa do meio ambiente, conseguindo zerar os lixões a céu aberto no Estado.

Acelerou o controle da qualidade da educação pública e, antes de deixar a presidência, anunciou um programa dirigido à primeira infância, estimulando gestores municipais e do Estado a definir orçamento próprio para o setor.

“Eu tenho uma relação bem longa com os políticos contemporâneos. Já se vão 42 anos de presença cotidiana com o mundo político pernambucano. Muitos foram aliados, outros muitos estiveram na disputa eleitoral quando fui ator partidário. Hoje, no controle externo ha mais de dez anos tenho com todos uma relação de respeito muito forte”, contextualiza o conselheiro.

Ranilson Ramos recebe a homenagem do deputado Kaio Maniçoba com “carinho enorme”. “Sei que é um gesto pessoal dele em nome desses 40 anos de minha vida pública. Eu só agradeço”, atesta o ex-deputado estadual por três mandatos e ex-vereador em Petrolina, no Sertão.

Atualmente, Ranilson Ramos preside a Segunda Câmara do TCE-PE. No dia 29 de maio recebeu do presidente da Casa de José Mariano, vereador Romerinho Jatobá (PSB), o título de Cidadão do Recife.

