Governo de Pernambuco deixa 18 deputados sem emendas e ânimos ficam acirrados na Alepe

A- A+

Não é a primeira vez que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto (PSDB), sobe à tribuna para cobranças diretas à governadora Raquel Lyra (PSDB). Em menos de três meses, foram três demandas.

Em abril, mobilizou deputados em defesa das mães e crianças com microcefalia. No mês passado, aproveitou o caso de uma recém-nascida baleada na ala pediátrica do Hospital Barão de Lucena para denunciar e pedir providências ao que chamou de situação “caótica e insustentável” na saúde e na segurança públicas.

Ontem com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, solicitou, através de ofício, que o repasse se dê de forma equitativa e impessoal. Dezoito dos 49 parlamentares não receberam nenhuma emenda das apresentadas ao Orçamento 2024. A maioria, da oposição, o que acirrou os ânimos na Alepe.

Também causou estranheza alguns municípios terem sido privilegiados. O presidente da Casa não divulgou, mas parlamentares apontam que cidades de pequeno porte, como Orobó, no Agreste, receberam montantes que chamaram a atenção. Algo em torno de R$ 4 milhões. O acesso a esses valores é restrito.

O vice-líder do Governo, deputado Joãozinho Tenório (PRD), disse que a liberação de emendas está em processo inicial. Na sexta-feira (14), foram destinados R$ 32 milhões. A decisão obedece à disponibilidade financeira e à análise das ações.

Pelo calendário eleitoral, o pagamento de emendas a prefeituras só pode acontecer até 6 de julho, três meses antes do pleito. Mas continua após as eleições. O Governo tem até 31 de dezembro para repassar os valores.

Sem poupar estuprador

Provocadas sobre o Projeto de Lei 1904/24, a governadora Raquel Lyra e a vice Priscila Krause são uníssonas ao dizer que “Quando se fala em estupro só há um criminoso: o estuprador”. Contrárias ao aborto, defendem a manutenção da legislação que prevê exceções. Ressaltam que “o papel do poder público é prevenir e cuidar de quem é a vítima da história”. O prefeito do Recife, João Campos, tem a mesma linha: “Sou frontalmente contrário ao projeto. Quem é vítima de violência precisa de acolhimento e de rede de apoio.”

Certos e errados

Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, o presidente estadual do PT, deputado Doriel Barros afirmou que “Todos estão certos e todos estão errados" sobre as discussões internas entre o deputado João Paulo e o presidente do PT no Recife, Cirilo Mota. Certos ao se posicionarem. Errados por levar o assunto para a imprensa, faltando com respeito.

Aliança com partidos

Sem citar nomes, Doriel Barros também mandou recados ao PSB. Disse que aliança não se faz com pessoas de confiança, mas com partidos políticos. A chance de o PT ter a vice do prefeito está cada vez mais longe. O gestor aposta em alguém de extrema confiança e o mais cotado é o ex-chefe de gabinete Victor Marques (PCdoB).

Veja também

Eurocopa Portugal x República Tcheca e mais: veja onde assistir os jogos desta terça da Eurocopa