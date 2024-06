Humberto Costa ressalta não haver razão para o PSB temer um vice petista

A- A+

A possibilidade cada vez maior de o prefeito do Recife, João Campos (PSB), indicar um ex-secretário ao cargo de vice em vez de um petista levou o senador Humberto Costa (PT) a sinalizar que não existem motivos para desconfianças na relação do PSB com o PT.

“Não há nenhuma razão para temerem um vice do PT. O que um vice do PT pode fazer se for prefeito? Vai fazer o que João Paulo fez: uma grande administração. Não haverá nenhum prejuízo para a população”, enfatizou, durante entrevista à Rádio Folha.

Mas não é apenas uma questão de confiança. É também. As articulações de João Campos para tentar, em 2026, a vaga ao Governo de Pernambuco passam pela indicação de um vice que tenha ritmo semelhante de gestão.

Os mais próximos observam que o perfil dos indicados pelo PT está longe disso. O deputado federal Carlos Veras, sertanejo de Tabira, tem raízes na agricultura familiar. O assessor da Secretaria de Relações Institucionais Mozart Sales já foi vereador do Recife e tem ações voltadas para a área de saúde.

O PT também precisa definir quem será o nome a ser apresentado ao prefeito. O senador assegura que isso acontecerá em breve e já está pacificado dentro do partido. Ele e a senadora Teresa Leitão devem conversar com o prefeito João Campos ainda este mês.

Diante deste cenário, dizem peessebistas, os nomes do ex-chefe de gabinete Victor Marques (PCdoB) e da ex-secretária de Infraestrutura Marília Dantas (MDB) vêm ganhando robustez. São competentes, de extrema confiança, sintonizados e com o dinamismo do gestor. Victor teria a seu favor a habilidade de negociar e aparar arestas.

Simbolismo junto aos municípios

A governadora Raquel Lyra sinalizou mais uma vez a disposição de ficar mais perto dos municípios, reforçando ações administrativas. Entregou 184 ônibus escolares - um para cada prefeitura. Sertânia foi a única cidade que não mandou representante. A entrega, feita em Caruaru, seguiu a ordem alfabética. Ao lado da vice Priscila Krause, cumprimentou e tirou foto com os líderes. Um a um.

Religião

Aliado do prefeito de Santa Cruz do Capibaribe Fábio Aragão, o deputado Diogo Moraes, nega qualquer pressão do PP para o gestor desistir da reeleição. "A pressão do PP é zero. A gente se livrou do PP, é diferente. A população está contente por isso". Aragão alegou questões religiosas.

Honra

Por problemas de saúde, o deputado José Patriota participa por vídeo da homenagem que a Amupe organizou para hoje. A entidade vai conceder-lhe o título de presidente de honra. Patriota comandou a associação durante dez anos.

Gestão

O jornalista Ed Ruas assumiu a Secretaria-Executiva de Inovação Urbana da Prefeitura do Recife. O nome é uma indicação da ex-deputada federal Marília Arraes. Ed Ruas coordenou programas e políticas de eventos na capital.

