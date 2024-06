Sem Luciana Santos na disputa pela Prefeitura de Olinda, PT defende corrida contra o tempo

A- A+

Se era da decisão da ministra Luciana Santos (PCdoB) que as forças mais à esquerda dependiam, agora não há mais desculpas. A titular da Ciência, Tecnologia e Inovação continua no ministério e.não vai disputar a Prefeitura de Olinda nas próximas eleições.

O presidente estadual do PCdoB, Marcelino Granja, avalia que o partido tem presença forte no município e dispõe de outros líderes, a exemplo do deputado federal Renildo Calheiros. As conversas não acabaram. Dizem que o PCdoB perdeu muito tempo e deixou escapar legendas como PDT, Podemos e Republicanos, mas busca um nome para unificar a Federação com PT e PV.

Os petistas pensam diferente. Sem titubear, o senador Humberto Costa (PT) argumenta que o PCdoB já teve tempo suficiente para definições. “A decisão da ministra foi a melhor. Se tivesse decidido pela disputa, contaria com nosso apoio. Agora é dar carga total e estruturar a campanha.”

Por unanimidade, o diretório municipal aprovou, em março, o nome de Vinicius Castelo como pré-candidato. O vereador tem apoio também da senadora Teresa Leitão.

“Não dá mais para ficarmos com conversas. Precisamos ampliar para além da federação”, argumenta o senador. Humberto Costa acredita no reforço de legendas como o PSOL e o PSB que ensaiou lançar Gleide Ângelo, mas não se definiu. Está prevista para os próximos dias, uma conversa entre a deputada, o prefeito do Recife, João Campos, e o deputado federal Pedro Campos.

Enquanto a oposição não se organiza, a pré-candidata do prefeito Lupércio Nascimento, Mirella Almeida (PSD), tem quatro opções para vice: os ex- secretários Severino Júnior, Odin Neves e Francisco Carvalho da Silva Neto, o Chiquinho, e o presidente do PSDB em Olinda, Evandro Avelar.

Coisa de cinema

A governadora Raquel Lyra e o prefeito do Recife, João Campos, participaram ontem à noite da abertura do Cine PE. Ocuparam o mesmo palco, na homenagem à atriz Tânia Alves, e sentaram lado a lado na plateia do Cineteatro do Parque, para exibição do filme Grande Sertão, de Guel Arraes. A programação segue até dia 11.

Dom Helder

O projeto do senador Fernando Dueire (MDB) que inscreve o nome de Dom Helder Camara no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, já validado no Senado, foi aprovado pela Comissão de Cultura da Câmara. Agora, segue para a CCJ, onde terá caráter terminativo.

Na Suécia

Em visita à cidade sueca de Uppsala, a convite da prefeitura local, o vereador Ivan Moraes (PSOL) discutiu medidas para conter emergências climáticas e apresentou desafios enfrentados pelo Recife em questões ambientais e de habitação.

Cala-boca

Após atacar o Governo no debate sobre faixas salariais, o deputado Joel da Harpa subiu no palanque com Raquel Lyra. No Quartel do Derby, viu a gestora homenagear 2.065 PMs recém-promovidos.

