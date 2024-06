Cadela se aposenta após 6 anos de trabalho na PRF e atuação em mais de 200 ocorrências

A pastora holandesa Fiona se aposentou após seis anos de serviço na Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiás, com atuação em mais de 200 ocorrências.

De acordo com a instituição, a cadela participou da apreensão de cinco toneladas de maconha, 500 quilos de cocaína e 30 armas de fogo ao longo de sua carreira.

A PRF calcula que o trabalho de Fiona tenha resultado em prejuízo de aproximadamente R$ 60 milhões ao crime organizado. Só em 2022, a atuação da cadela contribuiu para que 15 traficantes fossem presos.

A cadela de oito anos agora vai morar na chácara de um policial, onde vive atualmente o cão Turco, antigo companheiro de trabalho na PRF.