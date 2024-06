A- A+

Conta do Tigrinho: saiba como bloquear solicitações de fakes no Instagram Rede social permite o bloqueio de termos personalizados

O aumento de solicitações de contas falsas no Instagram tem incomodado os usuários da rede social nas últimas semanas. Geralmente associadas ao “jogo do Tigrinho”, as contas são utilizadas para divulgar o jogo de azar e parecem se multiplicar na plataforma.

Com o aumento das solicitações, os usuários relatam que apenas bloquear as contas não tem sido suficiente para impedir o acesso dos fakes ao conteúdo da rede social.

gentw como pode um tigrinho . ter tantas contas no instagram — amanda akemi (@bloodlwst_) June 14, 2024

Para evitar a solicitação ou seguidor indesejado, o usuário do Instagram pode ativar uma função que permite o bloqueio de termos específicos.

a vida não pode ser só bloquear incessantemente contas de jogo do tigrinho no instagram — jobanana (@MoretoGih) June 17, 2024

A opção está disponível no aplicativo e pode ser configurada de forma simples.

Confira o passo a passo para bloquear as ‘’contas do Tigrinho’’:

Ao entrar no aplicativo, o usuário deverá clicar no seu perfil;

Em seguida, ele precisará ir até as configurações;

A opção está disponível no canto direito superior da tela;

Nesse momento, ele deverá clicar em configurações e privacidade;

Depois, será preciso rolar a tela até que apareçam as opções de como outros podem interagir com você;

Dentro da sessão, o usuário deverá clicar na opção de palavras ocultas;

Em dispositivos iOS, será preciso clicar em continuar;

Depois, o usuário deverá selecionar a opção de gerenciar palavras e frases personalizadas;

Nesse momento, ele precisará inserir os termos relacionados ao jogo do Tigrinho;

Por fim, será preciso clicar em ocultar solicitações de contato;

Após salvar as configurações, o usuário deixará de receber as solicitações de contas com os termos bloqueados.

