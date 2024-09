A- A+

Cinema 14º Animage anuncia programação completa, de 1 a 6 de outubro, no Recife; confira Entre os destaques desta edição, a estreia na América Latina do documentário sobre o mestre da animação Hayao Miyazaki

A 14ª edição do Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco, que acontece de 1 a 6 de outubro, no Recife, anunciou sua programação completa.



A noite de abertura do Animage exibe a estreia latino-americana do documentário em longa-metragem “Miyazaki, L’Esprit de la Nature”, de Léo Favier, sobre o mestre da animação e diretor japonês, Hayao Miyazaki, na terça-feira, 1/10, na histórica sala do Teatro do Parque.



Gratuitas e para todas as idades, as sessões ocupam o Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE, Parque da Macaxeira e Praça da Lagoa do Araçá.

Sobre o Festival



O Animage está entre os mais relevantes festivais de cinema de animação da América Latina, priorizando a originalidade, autoralidade e a diversidade na programação.

A programação exibe produções em curtas e longas-metragens, com destaque para a Mostra Competitiva de curtas, que distribui prêmios em nove categorias.



Há ainda mostras especiais de curtas e longas e atividades voltadas para o compartilhamento de conhecimento, como oficinas, masterclasses e bate-papos com realizadores nacionais e internacionais.

Destaques da programação

Em sua 14º edição, o festival anuncia filmes inéditos, presença de realizadores, e o melhor da produção nacional e internacional.

A programação gratuita traz longas e curtas-metragens, a maioria inéditos, distribuídos em mostras competitiva e especiais, além de oficinas, masterclasses e bate-papos

Longas

A seleção de longas-metragens é um dos destaques do Animage e este ano inclui cinco obras. Serão exibidos também, o clássico da animação japonesa “Akira”, do diretor Katsuhiro Ôtomo, com versão restaurada em 4k, “El Sueño de la Sultana”, aclamada produção espanhola de Isabel Herguera.



O festival traz outras duas estreias marcantes no Brasil: de “Boys Go to Jupiter” do experiente animador americano Julian Glander, e “Four Souls of Coyote”, longa premiado do húngaro Áron Gauder.

As mostras especiais deste ano apresentam temas inéditos, como a celebração dos 100 anos da Animação Portuguesa, a Mostra Cubana, a Mostra Andreas Hykade e a Mostra Pernambuco.



Juntam-se às já consagradas Mostra Africana, Mostra Brasil e Mostra Erótica, além do retorno da Mostra Parque, que volta a oferecer sessões ao ar livre, em espaços públicos e periféricos da cidade.

“O ANIMAGE, em sua 14ª edição, reafirma nosso compromisso com a inovação e a diversidade, reunindo perspectivas únicas da animação de todo o mundo. Seguimos firme no propósito de promover um espaço rico em diálogos e aprendizado para todos os públicos, fortalecendo a posição do festival entre os mais importantes do país", comenta Antonio (Gutie) Gutierrez, criador e diretor do festival.

Animage em números

Em sua 14ª edição, o festival traz na programação um total de 138 filmes, sendo 5 longas e 133 curtas-metragens, de 43 países, das quais 21 produções são brasileiras. O festival exibe um total de 45 sessões, em cinco locais da cidade.

Os curtas estão distribuídos pela Mostra competitiva e em mais 9 mostras especiais. A Mostra Competitiva soma 71 filmes em competição, de 32 países, sendo 9 brasileiros, com 8 seleções para o público adulto e 2 para o infantil. As atividades formativas trazem 1 masterclass, 5 bate-papos e 3 oficinas.

“O Animage é um convite para uma oportunidade única de vivenciar a arte da animação em sua forma plena, com todos os detalhes evidenciados pela tela grande e realçados pelo som em potência máxima. Em nosso atual contexto social, sair de casa e encontrar pessoas para ver filmes no cinema é um passeio cada vez mais importante.”, comenta o curador geral do festival, Júlio Cavani.

A pluralidade do festival também é evidenciada pela curadoria. Além do responsável geral, Júlio Cavani, a 14ª edição traz um time de curadoras e curadores que participaram das escolhas das mostras especiais e na seleção da Competitiva: Fernando Galrito (Portugal), Nara Aragão (PE), Kalor (PE), Ivette Ávila Martín (Cuba), Camila Monart (PE), Felipe Soares (PE), Pâmela Peregrino (RJ) e Radhi Meron (SP).

Estreias de longas

Nesta edição, o Animage faz a estreia latino-americana de três filmes longa-metragem internacionais, além de promover uma sessão histórica de um grande clássico do cinema de animação.

Akira (Japão, 1988, 1h24', 16 anos) de Katsuhiro Ôtomo. O clássico da animação japonesa será exibido na telona do festival em versão restaurada, 4k. Baseado no mangá homônimo do mesmo autor, o filme é uma das melhores e mais importantes obras japonesas. A narrativa utiliza a fúria adolescente para abordar revolução tecnológica e as relações de poder, sociais e comportamentais. Tudo em um belo cenário cyberpunk de uma Tóquio do futuro.

Miyazaki, L’Esprit de la Nature (França, 2024, 82’, 14 anos) de de Léo Favier. O filme faz sua estreia na América Latina na noite de abertura do ANIMAGE 2024. O documentário sobre animação, percorre a vida e as obras influentes do grande animador japonês Hayao Miyazaki, um dos fundadores do celebrado Studio Ghibli, conhecido por filmes como Meu Vizinho Totoro, A Viagem de Chihiro e O Menino e a Garça (vencedor no último Oscar). A obra destaca sua paixão pela animação e defesa do mundo natural. Há mais de 50 anos, Hayao encanta o mundo com seus filmes.

Boys Go to Jupiter (EUA, 2024, 1h30’, Livre) de Julian Glander. O primeiro longa-metragem do experiente criador de animação também é uma das estreias do ANIMAGE. A história pop, cheia de humor e ironia, acompanha as aventuras de Billy 5000, um adolescente que quer crescer na vida e tem seus planos remexidos quando encontra um alienígena. Julian usa uma estética típica da Flórida, com elementos que lembram videogames e uma paleta rosa vibrante, em referência à cultura fast food. Visual combinado a críticas sobre indústria de consumo, capitalismo, negacionistas etc. A produção conta com elenco de dubladores cômicos, como Jack Corbett, Sarah Sherman, Grace Kuhlenschmidt e a cantora Miya Folick.

El Sueño de la Sultana (Espanha e Alemanha, 2023, 1h23’, Livre), de Isabel Herguera. O primeiro longa-metragem de Herguera destaca-se pela personalidade e pela grandeza visual. Além das imagens imersivas e belíssimas, traz uma narrativa emocionante com sons envolventes e personagens memoráveis. A produção premiada é baseada no conto feminista indiano escrita em 1905 por Begum Rokeya Hussein, pela busca da liberdade.



A exibição é uma parceria com o Instituto Cervantes Recife.

Four Souls of Coyote (Hungria, 2023, 1h45’, Livre) de Áron Gauder. O longa do talentoso e premiado diretor de animação completa as estreias latino-americanas no ANIMAGE. Uma aventura épica que homenageia a cultura indígena e faz declarações pertinentes sobre a crise climática.



Ambientado nos dias atuais, Gauder conta a história de nativos americanos que confrontam a equipe de um projeto de oleoduto, em cenários deslumbrantes, repleto de animais e magia. Baseado no mito da criação nativo americano, destaca a necessidade cada vez mais urgente de viver em harmonia com o meio ambiente. Carrega críticas ao colonialismo e a civilização ocidental.



Apesar de ser uma produção húngara, o filme foi bem recebido pelos indígenas norte-americanos e foi o único longa europeu selecionado para o Festival Red Nation.

Mostra Competitiva 2024

O consolidado circuito competitivo internacional do festival reúne as mais novas produções de animação em curta-metragem e premia os melhores filmes em nove categorias.

Ano a ano, a Mostra Competitiva tem recorde crescente de inscrições, para esta edição foram 2.200 inscrições, de 100 países. Destes, foram selecionados 71 filmes, de 32 países, sendo 9 de realizadores brasileiros.



A comissão de seleção do circuito competitivo 2024 foi composta por Camila Monart (PE), Felipe Soares (PE), Nara Aragão (PE), Pâmela Peregrino (RJ) e Radhi Meron (SP). Acesse aqui os filmes da Mostra Competitiva 2024.

A premiação principal, definida pelo júri do festival, é a de Melhor Curta - Grande Prêmio ANIMAGE, que além da estatueta, recebe prêmio em dinheiro no valor de R$4.000,00.



O júri também indica os melhores nas categorias Curta Infantil, Curta Brasileiro, Direção, Roteiro, Direção de Arte, Técnica e Som, que recebem o troféu ANIMAGE. O público também escolhe o Melhor Filme - Prêmio do Público, definido pela audiência do festival, por meio de voto direto nas sessões.

O júri oficial desta edição do ANIMAGE, que indicará os premiados da Mostra Competitiva, é composto por Camila Kater (SP), Dandara Palankof (PE) e Fernando Galrito (Portugal).

Mostras especiais

A 14ª edição do Animage exibe nove mostras especiais, algumas já tradicionais no festival e outras inéditas. Cada uma traz uma seleção temática de filmes curta-metragem, reunindo uma ampla vitrine da produção autoral do cinema de animação no Brasil e no mundo.

Mostra 100 Anos da Animação Portuguesa

A curadoria desta Mostra é de Fernando Galrito, curador e diretor do Festival Monstra, de Portugal. A animação portuguesa começou com a ilustração, quadrinhos e caricaturas, até seu primeiro filme animado, O Pesadelo de António Maria (1923), uma sátira política. Poucos filmes autorais foram feitos até os anos 1970, mas após a revolução democrática de 1974, novos autores trouxeram inovação.



Nos anos 1980, surgiram escolas e estúdios que criaram uma “nova animação portuguesa”, com técnicas e narrativas variadas e muitos prêmios internacionais, que levou à criação de filmes únicos com uma verdadeira alma portuguesa. A Mostra exibe dois recortes em diferentes sessões: portuguesa histórica e portuguesa nova geração. A ação tem apoio do Camões - Centro Cultural Português em Brasília.

Mostra Parque

Apresentar filmes curtas para todos os públicos em parques da periferia do Recife é uma das maiores satisfações do ANIMAGE.



A Mostra recebe públicos das mais diferentes idades, origens e perfis, que ganham acesso a conteúdos nacionais e internacionais cuidadosamente selecionados. Rica em reflexão e diversão, traz uma programação que dificilmente chegaria em canais convencionais e até mesmo em circuitos mais restritos.



Filmes que oferecem ricas formas de entretenimento e se diferenciam dos produtos padronizados já oferecidos pelas mídias de massa. Curadoria de Júlio Cavani.

Mostra Erótica

Sucesso de público, a Mostra Erótica chega a seu 12º ano no ANIMAGE trazendo uma seleção que preza pela diversidade de perspectivas.

Filmes de diferentes países usam com muita criatividade os recursos artísticos da animação, para compartilhar sensações sobre nossos corpos e nossas sexualidades. Esta mostra é apresentada com recursos de acessibilidade de audiodescrição, para público cego e com baixa visão, e LSE, legenda para surdos e ensurdecidos.

“Para mim, ao pensar uma mostra com viés erótico é inevitável pensar nas multiplicidades que o erotismo pode evocar. A Mostra Erótica convida a apreciação de uma sessão especial de filmes, provando que animação não é só feita para o público infantil e num ambiente que só uma sala de cinema proporciona: uma experiência imersiva e ao mesmo tempo coletiva", compartilha Nara Aragão, curadora da Mostra Erótica.

Mostra Africana

Mirando longe mas também olhando aqui dentro, do lado de cá do Atlântico, são tantas Áfricas, o festival segue na busca de destacar e trazer mais para perto esta importante ancestralidade.



A curadora Kalor selecionou filmes de países que já frequentam o festival, como Gana, Tunísia e Burkina Faso, como também traz novos territórios com narrativas animadas de nações como Costa do Marfim, Mali e Marrocos. A Mostra Africana é um espaço permanente do Animage para valorização e representatividade da identidade do cinema afro.



“A cada nova edição, percebo que se estreitam as relações com os realizadores e programadores de África e diáspora, mas também se torna mais fluido a pesquisa e a busca por essas animações, que vão se dando não somente pelas inscrições, mas por muita observação e acompanhamento do mercado internacional e brasileiro.”, conta Kalor.

Mostra Cubana

A Mostra Cubana explora a diversidade em conteúdo, forma e contexto, das diversas fases do cinema de animação cubano. Animações políticas, inspiradas pela Revolução Cubana de 60, ou minimalistas, com geometria e paleta de cores simples, que refletem o modernismo.



A partir dos anos 2000, os filmes mostram a grande variedade expressiva da arte da animação cubana atual. A seleção apresentada no festival foi curada por Ivette Ávila Martín, realizadora e animadora cubana. Os filmes foram cedidos pelo ICAIC - Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica.

Mostra Andreas Hykade

Com traços econômicos e ideias sem limites, o animador alemão Andreas Hykade, que estará presente nesta edição do Animage, consagrou-se na animação mundial com um estilo aparentemente simples e pop, mas bastante profundo em sentimentos, provocações e ironia.



Além de um grande artista das narrativas visuais, é também um mestre com sua atuação na Filmakademie Baden-Württemberg, uma das escolas de maior destaque internacional na formação de animadores e produção de curtas.



A sessão do sábado (04/10), na Fundação Derby, contará com a presença do diretor que fará um bate-papo com o público. Esta mostra tem apoio do Consulado Geral da Alemanha no Recife e CCBA - Centro Cultural Brasil Alemanha.

Mostra Brasil

Uma seleção da produção brasileira contemporânea de animação, com filmes que merecem ser descobertos, para além dos selecionados na concorridíssima Mostra Competitiva internacional do festival. São produções que refletem a complexidade e a pluralidade do país. Curadoria de Júlio Cavani.

Mostra Pernambuco

Nos últimos anos, o cinema de animação pernambucano tem comprovado sua importância ao representar o estado e o Brasil nos mais concorridos festivais de cinema do mundo.



A Mostra Pernambuco ressalta esse momento ao agrupar alguns dos curtas que mais se destacaram na temporada. É uma forma de celebrar, compartilhar e refletir sobre essa produção local, com a presença dos artistas responsáveis. Curadoria de Júlio Cavani. A mostra inclui bate-papo com os diretores.

Sessão Índigo

Incluída entre as mostras especiais deste ano, a sessão é uma parceria com o programa de educação e acessibilidade do Cinema da Fundação/Derby.



É uma sessão especial que exibe filmes infantis, de temáticas leves, com som reduzido e ambiente mais iluminado. Criada especialmente para o público com necessidades específicas, tais como síndrome de Down, espectro autista, TDAH, entre outros e seus familiares.

Atividades formativas

Todas as atividades formativas, com trocas de conhecimentos, oferecidas pelo ANIMAGE são abertas ao público geral. Os bate-papos e a Masterclass tem entrada livre, já as oficinas é necessário inscrição online, até dia 23/10.

Masterclass

Ministrada pelo português Fernando Galrito, a Masterclass “Animação, Arte Total” vai abordar os 100 anos da animação portuguesa e a sua trajetória pessoal no mundo da animação. Acontece no Cinema da Fundação/Derby, dia 2/10. A ação tem o apoio do Camões - Centro Cultural Português em Brasília.

Bate-papos

Os bate-papos reúnem os realizadores convidados desta edição, para uma troca direta com o público sobre temas variados, trajetórias pessoais e fomento para o setor.



Conheça as três abordagens nesta edição: “Animação Africana e da Diáspora”, com Catapreta, Pâmela Peregrino e Kalor. “Como Me Tornei um Profissional da Animação”, com Camila Kater, Carlon Hardt, Chia Beloto, Eduardo Padrão e Radhi Meron. “Fomento Para o Cinema de Animação no Brasil”, com Adriana Pinto (ABCA), Camila Bandeira (ADEPE), Luciana Campelo (FCCR) e Nara Aragão.

Oficinas

Esta edição oferece três oficinas, que acontecem na Fundação Joaquim Nabuco para todos os públicos. “Narrativas Outras - do desenvolvimento ao roteiro” será ministrada pela nossa curadora Kalor e “Animando Pinceladas”, ministrada pelo diretor de animação Daniel Bruson, acontecem entre os dias 1 a 4/10.

A oficina “Animação Em Ação” será ministrada, entre os dias 2 a 4/10, por Andreas Hykade, premiado diretor alemão, convidado especial desta edição. A ação tem o apoio do Consulado Geral da Alemanha no Recife e CCBA - Centro Cultural Brasil Alemanha.

Os detalhes de cada oficina podem ser acessados neste link para inscrições até dia 23/10.



Convidados

Este ano, o festival reúne grandes nomes do cinema de animação brasileiro e alguns internacionais que estarão presentes nas sessões e em conversas com o público. Entre os presentes, estão Fernando Galrito, Andreas Hykade, Daniel Bruson, Pâmela Peregrino, Marcus Vinicius Vasconcelos, Renato Duque, Carlon Hardt, Valentina Homem, Tatiana Bond, Juliana Barretto, Luiza Pugliesi, Pedro Brum, Daniel Oliveira Garcia, Pricilla Maria, ADriana Pinto, Eliete Della Violla, Catapreta, entre outros.

Arte 2024

A cada edição, o ANIMAGE pauta sua comunicação visual a partir da obra de um artista convidado. Este ano, o recifense Getúlio Maurício é o artista escolhido para fazer a arte. Em seu trabalho, Getúlio explora signos da cultura popular e do folclore da sua região de origem.

O Festival ANIMAGE tem incentivo do SIC – Sistema de Incentivo à Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura da Cidade do Recife, Funcultura - Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura e Governo de Pernambuco, apoio do Consulado Geral da República Federal da Alemanha em Recife, CCBA - Centro Cultural Brasil Alemanha, Camões - Centro Cultural Português em Brasília, Instituto Cervantes de Recife, ABCA, Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE. Este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. Realização da Rec-Beat Produções e Leão Produções.

Programação completa

SERVIÇO:

Animage – 14º Festival Internacional de Animação de Pernambuco

Data: 1 a 6 de outubro 2024

Onde: Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE, Parque da Macaxeira e Praça da Lagoa do Araçá.

Ingresso: gratuito

Site do Festival

Instagram do evento (@animagefestival)



