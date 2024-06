A- A+

CINEMA 8 ½ Festa do Cinema Italiano: Recife recebe 11ª edição do festival de 27 de junho a 3 de julho Com dez filmes na programação, evento terá exibições no Moviemax Rosa e Silva

O 8 ½ Festa do Cinema Italiano completa 11 edições no Brasil com programação de 10 filmes e 22 cidades confirmadas. No Recife, as exibições ocorrem de 27 de junho a 3 de julho, no Moviemax Rosa e Silva.

Antes do início oficial do festival na Capital pernambucana, será realizado um evento de pré-abertura, com a sessão de “Ainda Temos o Amanhã”. O filme de estreia da diretora Paola Cortellesi narra a história de Delia, esposa e mãe de três filhos. A chegada de uma carta misteriosa desperta a sua coragem para desafiar o destino e imaginar um futuro melhor, não apenas para si mesma.

Outro destaque da programação é “Sequestro do Papa”, de Marco Bellocchio. Apresentado na competição oficial do Festival de Cannes e vencedor do Globo de Ouro italiano de melhor filme, o longa tece uma crítica ao moralismo católico e se baseia em uma história real.

Neste ano, o 8 ½ Festa do Cinema Italiano traz ao Brasil o cineasta italiano Daniele Luchetti, que participa de debates após sessões em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele está na programação com o filme “Segredos”, adaptação do romance do autor italiano Domenico Starnone.

Também estão na grade no festival os longas “Enea”, de Pietro Castellitto; “A Última Noite de Amore”, de Andrea Di Stefano; “Maria Montessori - Ensinando com Amor”, de Léa Todorov; “A Imensidão”, de Emanuele Crialese; “Lubo”, de Giorgio Diritti; “O Divino Zamora”, de Neri Marcorè; e “Il Boemo”, de Petr Václav.

Além de Recife, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Vitória, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Caxias do Sul, Camaquã, Maceió, Palmas, Belém, Natal, Aracaju, João Pessoa, Niterói, Ribeirão Preto e Volta Redonda voltam a receber o festival. Caxias do Sul e Camaquã sediam o evento pela primeira vez, e Volta Redonda e João Pessoa, excepcionalmente, têm programação entre 1º e 7 de julho.



