STREAMING "A casa do dragão" chegará ao fim após quarta temporada Terceiro ano de spin-off de "Game of thrones" começa a ser produzido em 2025

Após um episódio que dividiu opiniões para fechar a segunda temporada no último domingo (4), a HBO anunciou que "A casa do dragão", spin-off do hit "Game of thrones", irá chegar ao fim após sua quarta temporada.



A notícia foi dada por Ryan Condal, showrunner e cocriador da série, em coletiva para a imprensa americana.

Ainda que a HBO não tenha confirmado uma data oficial para o fim da série, se tudo correr como o planejado, é possível que a última temporada de "House of the dragon" (no original) vá ao ar em 2028. A terceira temporada começa a ser produzida em 2025, com expectativa de lançamento para o ano seguinte.





Apesar das críticas recebidas, Condal afirmou que os fãs não devem esperar por uma mudança radical no ritmo da série.

"Não tive discussões com a HBO sobre isso. Eu apenas anteciparia que a cadência da série, de uma perspectiva dramática e narrativa, continuará a ser a mesma da segunda temporada", afirmou em trecho publicado pela Variety.

