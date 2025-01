A$AP Rocky pode pegar mais de 20 anos de prisão por acusação de agressão; entenda

A- A+

O rapper A$AP Rocky está enfrentando um julgamento que pode colocá-lo atrás das grades por mais de 20 anos. Rocky é acusado de ter dado um tiro em um homem depois de uma discussão acalorada na porta de um hotel em Hollywood, em novembro de 2021.

O julgamento do astro americano começou na última sexta-feira (24) e deve durar mais duas semanas.

O músico, no entanto, sempre negou a acusação. De acordo com o que registrou o Departamento de Polícia de Los Angeles à época, A$AP Rocky atirou em Terell Ephron, um amigo conhecido como A$AP Relli, do lado de fora do hotel.

Ephron sofreu ferimentos leves. O rapper teria fugido a pé, com outros amigos, após o disparo.

A polícia o declarou como suspeito e ele chegou a ser preso em abril de 2022, mas se declarou inocente. Em novembro de 2023, a Justiça de Los Angeles entendeu que havia evidências suficientes para levar o caso para os tribunais.

O julgamento foi agendado para outubro do ano passado, mas acabou adiado para este mês de janeiro.

Tão logo começou o julgamento, os advogados de A$AP Rocky argumentaram que, na verdade, o rapper estava portando uma arma cenográfica naquela fatídica noite na porta do hotel, em 2021.

Ele teria usado a arma, que não dispararia balas de verdade, em um videoclipe.

Os promotores do caso, no entanto, afirmaram que "evidências balísticas" coletadas pela polícia poderiam confirmar invólucros de balas de uma pistola de verdade que teria sido usada pelo músico.

Rihanna no tribunal

A possível presença de Rihanna no tribunal tem causado um alvoroço no julgamento em Los Angeles. Ela é namorada de A$AP Rocky, com quem tem dois filhos.

Há informações na imprensa americana de que os promotores do caso estariam preocupados com a possibilidade da cantora comparecer ao tribunal — isto poderia influenciar o júri, eles teriam argumentado. Segundo o site TMZ, Rihanna deve comparecer no tribunal na próxima quarta-feira (5).

Veja também