POLÊMICA Beyoncé, Justin Bieber, Mariah Carey, Rihanna, Jay-Z... Afinal, qual a relação de Diddy com famosos? Especulações envolvendo nomes de medalhões da música americana ganham as redes sociais após revelação de crimes cometidos por produtor

Celebridades americanas, entre as quais os cantores Justin Bieber, Mariah Carey e Beyoncé, passaram a ter seus nomes associados ao rapper Sean Combs — magnata da música, nos EUA, mais conhecido pelos apelidos de Diddy e Puff Daddy — desde que o cantor, compositor e produtor foi preso sob acusações de tráfico sexual, associação criminosa e prática de estupro.



Mas, afinal, o que há de verídico na série de rumores envolvendo vários artistas, e que toma conta das redes sociais?

As especulações, a rigor, giram ao redor das constantes festas que Diddy promovia em mansões e hotéis, e que sempre contaram com a presença de artistas. O único fato confirmado é que todos esses nomes — e vários outros — frequentavam, com regularidade, os luxuosos eventos particulares organizados pelo produtor, entre os quais a chamada "festa do branco", em que os convidados precisavam vestir roupa branca.

As celebrações ocorreram entre 1998 e 2009, reunindo parte da elite de Hollywood, e sempre com discrição — até hoje, há poucos detalhes confirmados acerca dessas festas.

Fontes ouvidas pelo jornal britânico "Daily Mail" afirmam que o anfitrião costumava humilhar alguns convidados, sobretudo mulheres modelos, em troca de dinheiro ou promessa de gravações. Relatos em off, realizados por pessoas que preferem não se identificar, mostram que Diddy estimulava o consumo de drogas e a prática de sexo coagido, em "performances sexuais elaboradas e produzidas", segundo a acusação.

A seguir, confira qual a ligação entre Diddy e diversos medalhões da cultura americana.

Jay-Z

O rapper Jay-Z vem sendo criticado por colegas como Nicki Minaj e 50Cent pela omissão acerca do caso envolvendo Diddy. Amigo de longa data do músico e produtor, ele mantinha sociedade com o colega em negócios relacionados à música. Com o cantor R. Kelly — que, em 2023, foi condenado a 20 anos de prisão por pornografia infantil —, os dois formaram um trio bem-sucedido.

Beyoncé

Por ser mulher de Jay-Z, um dos grandes amigos de Diddy, Beyoncé também passou a ser questionada acerca do caso. Até agora, ela não se pronunciou a respeito dos crimes atribuídos ao colega.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez foi namorada de Diddy entre 1999 e 2001. No ano seguinte ao rompimento, a artista revelou que o motivo da separação foi uma infidelidade por parte do rapper. Rumores dão conta de que ele teria realizado gravações em vídeo de relações sexuais com a cantora e atriz.

E mais. Em 1999, o então casal foi preso após um tiroteio numa boate em que eles estavam, em Nova York. Os dois foram considerados suspeitos depois de a polícia encontrar uma arma no carro de Diddy. Jennifer Lopez foi liberada na mesma noite, mas o rapper foi acusado por porte ilegal de arma e suborno — em 2001, ele foi absolvido.

Rihanna

Nos últimos dias, Rihanna vem sendo apontada como uma das vítimas de Diddy. O caso, porém, é baseado apenas em especulações. A cantora tinha 16 anos quando saiu de Barbados, seu país natal, rumo a Los Angeles, nos EUA, depois de ser "descoberta" pelo rapper e produtor. Durante uma madrugada, a artista novata permaneceu até às 4h, sem a presença dos pais, no escritório de Jay-Z, à época parceiro musical de Diddy. Rumores alegam que ela teria sido "traficada" e forçada a assinar um contrato profissional com o produtor.

Justin Bieber

Justin Bieber tinha apenas 15 anos quando conheceu Diddy por intermédio do rapper e amigo Usher — à época, o empresário tinha 40 anos e assumiu os cuidados da carreira do astro canadense. Numa gravação do primeiro encontro entre ambos, Diddy diz: "Não tenho a guarda legal de Justin, mas pelas próximas 48 horas ele está comigo e vamos enlouquecer". Na mesma ocasião, o produtor prometeu ao novato que ele dirigiria um de seus carros ao completar 16 anos.

Os dois continuam próximos até hoje. Mas especulações acerca de possíveis abusos na relação entre eles passaram a ser levantados por parte do público. Há quem aponte que o clipe da música "Yummy" contenha denúncias indiretas a casos de pedofilia. A empresária e modelo Khloé Kardashian já afirmou que Justin Bieber esteve presente, no período em que era menor de idade, numa das festas regadas a álcool e sexo promovidas por Diddy.

Mariah Carey e Michael Jackson

Mariah Carey também esteve envolvida com Sean Combs, o Diddy. Entre 1993 e 1998, ela foi casada Tommy Motola, um dos grandes nomes da indústria fonográfica nos EUA e muito próximo de Diddy. Após o divórcio, a artista sofreu um boicote por parte de gravadoras, como já relataram pessoas próximas a ela. Michael Jackson — que chamou Tommy Motola de "demônio", numa declaração pública — alegou, num show, que o empresário perseguia Mariah, a quem era amigo.

As especulações citam a música "She knows", de J. Cole, como uma referência indireta a Mariah, que seria a mulher que sabe de todos os "podres" dos empresários. Nos rumores e análises sem embasamento factual, a letra ainda traria indícios de que os produtores teriam envolvimento na morte de Michael Jackson e da cantora Aaliyah, vítima de um acidente de avião em 2001.

50Cent

Desafeto de Diddy, o rapper 50Cent está produzindo uma série documental sobre os crimes cometidos pelo empresário. Ele afirma que vai apresentar fatos inéditos e reveladores sobre o produtor.

Nicki Minaj

Recentemente, Nicki Minaj usou a rede social X para realizar uma série acusações contra Jay-Z. Ela alega que o colega não foi transparente com a venda de uma plataforma de streaming de música, da qual era uma das coproprietárias. "Me ofereceram US$ 1 milhão para ser silenciada. Eu recusei. A graça de Deus é o suficiente. Eu não precisava do dinheiro deles para me calar", alegou. Diante das revelações de crimes associados a Diddy, ela insinuou que "outros poderosos da indústria" também poderão se comprometer em breve.

