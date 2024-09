A- A+

CELEBRIDADES Preso sob acusação de tráfico sexual e agressões, Diddy conta com apoio de seus 7 filhos Magnata do rap tem enfrentado processos há meses e foi preso na semana passada

Sean “ Diddy” Combs é pai de sete filhos com quatro mulheres diferentes: Quincy, de 33 anos, Justin, de 30, Christian, de 26, Chance, de 18, as gêmeas D'Lila e Jessie, de 17, e Love Sean, de apenas 2 anos. O rapper, que está preso sob acusações como tráfico sexual e enfrenta processos por agressão, conta com o apoio de seus filhos. Parte deles continua em Nova York, onde o magnata do rap deve passar por um julgamento.

De acordo com o site americano TMZ, somente as filhas gêmeas do empresário, D'Lila e Jessie, não estão em Nova York. A publicação afirma que as garotas estão atualmente em Los Angeles, sob os cuidados de uma amiga de sua mãe, a modelo Kim Porter, morta em 2018. Mesmo à distância, elas continuam apoiando o pai frente às acusações.

Todos os sete filhos de Diddy continuam amando o rapper e dizem que ele é um ótimo pai, segundo as fontes ouvidas pelo TMZ.







O mais velho, Quincy, hoje segue a carreira de ator, cantor e modelo e afirma que parte de toda a sua ambição deve ao pai. “Estou muito envolvido na arte da atuação, e depois vem a música. Mas, ao ver como ele consegue lidar e equilibrar tantas coisas, isso foi o que mais aprendi com ele”, disse o garoto à revista People.





Justin Combs (embaixo, à dir.) e Christian Combs (acima, à direita), filhos de Diddy deixam o tribunal após uma audiência em Nova York em 18 de setembro de 2024 — Foto: Timothy A. Clary/AFP

Já a filha mais nova do empresário, Love (nome que ele adotou legalmente, alguns anos atrás), veio ao mundo em 2022, fruto do relacionamento com a modelo Dana Tran. “Estou muito abençoado por dar as boas-vindas ao mundo à minha menina, Love Sean Combs”, ele escreveu no antigo Twitter. “Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie e eu te amamos muito! Deus é o maior".



Processo midiático

O artista, conhecido por diversos apelidos como Puff Daddy e P. Diddy, foi amplamente creditado como uma figura-chave na ascensão do hip hop das ruas até os clubes de luxo. Ao longo das décadas, ele acumulou uma vasta fortuna, especialmente com seus empreendimentos na indústria de bebidas alcoólicas.

Apesar de seus esforços para cultivar uma imagem de empresário bem-sucedido, uma série de processos descreve Combs como um homem violento que usava sua fama para explorar mulheres. O artista nega veementemente todas as acusações contra ele.



Embora não tenha grandes condenações, há muito tempo ele é alvo de alegações de agressão física, que remontam aos anos 1990.

No final do ano passado, as acusações aumentaram após a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, alegar que Combs a submeteu a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018. O casal se conheceu quando Ventura tinha 19 anos e ele 37. Em seguida, ele a contratou para sua gravadora e eles começaram um relacionamento romântico.



O processo chocante foi rapidamente resolvido fora dos tribunais, mas uma série de alegações de agressão sexual semelhantes surgiram — incluindo uma em dezembro de uma mulher que afirmou que Combs e outros a estupraram em grupo quando ela tinha 17 anos.

Um vídeo de vigilância perturbador emergiu em maio, mostrando Combs agredindo fisicamente sua então namorada Cassie, corroborando as alegações que ela fez no caso agora resolvido.

