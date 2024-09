A- A+

Caso Diddy Magnata das criptomoedas condenado por fraude: saiba quem é o colega de cela do cantor Diddy Advogado de detento que morreu no local em julho por ferimentos sofridos em briga chamou local de "prisão superlotada, com falta de pessoal e negligenciada" e "inferno na Terra"

Sean Combs, conhecido pelo seu nome artístico Diddy, está preso na mesma unidade de uma prisão do Brooklyn que Sam Bankman-Fried, o magnata das criptomoedas condenado por fraude, alocado em um dormitório com um grupo de outros réus, de acordo com uma pessoa familiarizada com as condições de moradia.

Combs está detido no Centro de Detenção Metropolitano, há quase uma semana, desde que promotores federais revelaram uma acusação contra ele de conspiração para extorsão e tráfico sexual, no que o governo chamou de "padrão de décadas de violência física e sexual".

Ele se declarou inocente de todas as acusações, e seus advogados argumentaram arduamente para que ele fosse liberado sob fiança, propondo a um juiz que ele pagasse US$ 50 milhões (cerca de R$ 272 milhões) e contratasse uma equipe de segurança para monitorá-lo a qualquer hora.

O juiz rejeitou a proposta, dizendo que tinha preocupações sobre o risco de Combs tentar influenciar testemunhas, e acabou colocando-o em uma unidade prisional especial que frequentemente abriga presos de alto perfil.

Uma porta-voz do Bureau of Prisons disse que a agência “não fornece informações sobre condições de confinamento, incluindo atribuições de moradia ou práticas de segurança interna para qualquer indivíduo encarcerado em particular”.

Já Bankman-Fried está na prisão, conhecida como MDC, desde o ano passado, quando sua fiança foi revogada após um juiz decidir que ele havia violado as condições de sua libertação.

Na preparação para seu julgamento, seus advogados reclamaram que ele tinha apenas acesso intermitente à internet e não conseguia se preparar adequadamente para seu caso. Eles disseram que Bankman-Fried, um vegano, estava subsistindo com uma dieta de água, pão e manteiga de amendoim.

Bankman-Fried, que fundou a bolsa de criptomoedas FTX, foi condenado por planejar uma fraude abrangente na qual desviou bilhões de dólares do dinheiro de seus clientes para investimentos de capital de risco, contribuições políticas e outros gastos extravagantes. Ele foi sentenciado a 25 anos de prisão.

Mas, após sua condenação, Bankman-Fried pediu para permanecer no MDC enquanto ele tentava um recurso.

Ele ficou na unidade com outros presos de alto perfil, incluindo um ex-presidente de Honduras e o ex-secretário de segurança pública do México.

Os advogados de Combs inicialmente argumentaram que as condições no MDC eram muito "horríveis" para um réu aguardando julgamento. A prisão, uma estrutura de concreto enorme com cerca de 1.200 presos, tem um histórico de reclamações há muito tempo.

Um advogado de um detento que morreu lá em julho devido a ferimentos sofridos em uma briga chamou o local de "uma prisão federal superlotada, com falta de pessoal e negligenciada que é o inferno na Terra". Em 2019, um incêndio elétrico deixou alguns prisioneiros sem aquecimento no auge do inverno.

Mas na terça-feira, um advogado de Combs, Marc Agnifilo, que se recusou a comentar sobre os colegas de quarto de seu cliente, falou muito mais positivamente sobre o centro de detenção, dizendo que os "profissionais dedicados do MDC estão fazendo todo o possível para ajudar ele e seus advogados a preparar sua defesa, e eu pessoalmente os agradeço".

“Ele é forte, focado, e nossas reuniões são muito produtivas”, disse Agnifilo em uma declaração. “Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre o MDC, que tem sido receptivo às nossas necessidades e às dele.”

A defesa de Combs está pressionando por um julgamento rápido, e Agnifilo disse que sua equipe estava providenciando para que Combs pudesse avaliar a descoberta fornecida pelo governo enquanto estava preso "o mais rápido possível".

O governo disse que o caso envolveu uma "quantidade enorme" de evidências, incluindo muitas testemunhas, fotos, vídeos e mensagens de texto.

“Minha opinião é que se o governo quiser prendê-lo e mantê-lo na cadeia, apesar de um enorme pacote de fiança e apesar de suas repetidas ofertas para se entregar, todos nós teremos que levar isso adiante com uma urgência sem precedentes”, disse Agnifilo.

Em uma carta ao juiz que supervisiona o caso, os advogados de Combs escreveram nesta segunda-feira que não pretendiam, naquele momento, pedir que Combs fosse transferido para um centro de detenção diferente.

O Bureau of Prisons disse que nos últimos meses fez um esforço para melhorar as condições no local, incluindo a contratação de mais funcionários permanentes e o atendimento de mais de 700 solicitações de manutenção pendentes.

