"Abril Pro Rock" não terá edição em 2025

Nesta segunda (13), em comunicado oficial por meio do Instagram, a produção do festival independente "Abril Pro Rock" anunciou que este ano, o evento não será realizado.

"Nós do Abril Pro Rock, mesmo sem patrocínios expressivos, decidimos realizar o festival por acreditarmos na força do coletivo. No entanto, alguns fatores externos influenciaram negativamente. Não conseguimos o mínimo necessário para arcar com os custos do projeto e o impacto foi grande" esclareceu a nota.

O "Abril Pro Rock" carrega 32 anos desde a sua primeira edição.

Reúne desde bandas regionais até artistas internacionais, priorizando e enaltecendo sempre o estilo musical que leva no nome.

"Ao nosso público fiel, continue apoiando a cena verdadeira, que acontece nos pequenos clubes, com moshs insanos e um festival de stage dives. As grandes bandas, lá atrás, começaram de algum lugar para chegar onde estão hoje" finalizou o post.

