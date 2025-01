BBB 25: confira tudo que vai acontecer na estreia do reality

A- A+

Nesta segunda (13) estreia o "Big Brother Brasil 25", e o jogo não perde tempo em começar.

Já no primeiro dia, diversas dinâmicas serão realizadas na casa, estabelecendo um cenário inicial para o que será o BBB 25. E de acordo com informações do Gshow, será um início de reality movimentado.

Você conhece sua dupla?

Assim que pisarem no gramado, as duplas passarão por uma prova de afinidade: cada brother e sister tem que responder corretamente as perguntas sobre seus parceiros no jogo.

Quem acertar mais, vai para o VIP. Quem acertar de menos, vai direto para a Xepa.

E essa não será a única vez em que as duplas serão avaliadas acerca de seu conhecimento sobre o parceiro (a): ao longo do programa, suas sintonias e união serão testadas.

Dupla escolhida pelo público

Até então, existem 5 duplas de Camarotes e apenas 4 de Pipocas.

A última vaga do BBB 25 está nas mãos do público, que desde esta sexta (10), foi introduzido aos concorrentes que disputam um lugar na casa mais vigiada do Brasil.

Cleber e Joseane, que são filho e mãe; Paula e Nicole, que são mãe e filha; e Guilherme e Joselma, genro e sogra. O resultado da votação será anunciado durante o programa, e a escolha pode ser feita no site do Gshow.

Além entrarem na competição pelo prêmio milionário, que pode chegar em uma quantia aproximada em R$6 milhões, os participantes escolhidos entrarão com uma vantagem no jogo: a Imunidade.

