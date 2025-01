A- A+

bbb 25 BBB 25: Angélica Campos, primeira mulher diretora-geral do reality, detalha trabalho nos bastidores Ela já trabalhou com Ana Maria Braga, Roberto Carlos e Faustão e foi a primeira mulher da equipe de diretores do BBB, em 2011

Em 2011, Angélica Campos fez história como a primeira mulher do time de diretores do "Big Brother Brasil". Agora, no BBB 25, ela segue quebrando barreiras: é a primeira diretora-geral do programa. No dia da estreia, nesta segunda-feira, é ela quem vai falar no ouvido de Tadeu Schmidt no ponto, comandando tudo, sob a supervisão de Rodrigo Dourado, o atual diretor do gênero reality shows.

—Fui a primeira mulher a integrar a direção do BBB. De lá para cá, só fomos ganhando mais espaço — reflete Angélica. — Hoje, o time de direção comandando as ações, as provas e a casa, no switcher (sala onde se controlam transmissões ao vivo) é majoritariamente feminino. Fico muito feliz de ver que estamos nesse lugar, todas nós.





Na Globo desde 2003, ela passou por programas como "Caldeirão do Huck", do "Videoshow", "Mais você", "Domingão do Faustão", entre outros. Foi diretora-geral também do "The Voice +", de duas edições do "No Limite" (2021 e 2022) e de especiais do Roberto Carlos. O BBB é um dos maiores desafios desse currículo.

No vídeo abaixo, ela detalha o trabalho dos diretores do programa, qual era a função dela "na casa" antes deste posto e como ser a segunda-feira da estreia.

