Seu Fifi do BBB 25: diretora-geral explica como vai funcionar robô fofoqueiro dentro da casa

Uma característica central do BBB sempre foi o diz-que-diz entre os participantes. Agora, vai ter fofoca feita pelo próprio programa.

Isso porque haverá um robozinho, o seu Fifi, circulando pela casa que, vez ou outra, para espalhar fofocas.

Quem conta detalhes sobre essa novidade do BBB 25 é Angélica Campos, diretora-geral do reality show, que começa no dia 13 de janeiro.

"Como um espião, ele vai escutar as conversas na casa e soltar essa fofoca para os próprios participantes. A escolha do trecho que será reproduzido para eles será do público, (em votação) no gshow. Qualquer coisa que acontece diferente do normal no BBB os participantes ficam matutando por horas, às vezes dias. Acho que eles vão ficar empenhados em tentar decifrar essas mensagens, ou quem sabe ansiosos pela próxima, para ver se vem algo favorável ao seu jogo".

Na última sexta-feira, quando a casa foi aberta para a imprensa, Tadeu Schmidt também falou sobre seu Fifi:

"Esse é um fofoqueiro incrível. Seu Fifi vai passar por tudo quanto é lugar".

Confira a lista completa de participantes confirmados no BBB 25

Vitória Strada e Mateus (amigos)

Edilberto e Raissa (pai e filha)

Camilla e Thamiris (irmãs)

Vinícius e Aline (amigos)

Diogo Almeida e Vilma (filho e mãe)

João Gabriel e João Pedro (irmãos)

Eva e Renata (amigas)

Gracyanne Barbosa e Giovanna (irmãs)

Arleane e Marcelo (casal)

Gabriel e Maike (amigos)

Diego Hypolito e Daniele Hypolito (irmãos)

