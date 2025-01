BBB 25: os alimentos que podem estar na xepa que suprem a proteína dos 40 ovos de Gracyanne Barbosa

A- A+

Gracyanne Barbosa está no BBB 25 e a pergunta que não quer calar é: como ela vai conseguir comer os 40 ovos por dia, principalmente quando a musa fitness for para a xepa e tiver que racionar o alimento?

Em entrevista recente ao Globo, a influenciadora afirmou que consome em média 40 claras e 10 gemas por dia. A separação ajuda no processo de não enjoar do alimento, além de aumentar as possibilidades de fazer diferentes pratos com eles.

— Faço em média 6 refeições diárias com 150 g de frango ou peixe, 100 g de carboidrato, geralmente batata doce, salada e legumes à vontade — revelou.

As proteínas do mercado da xepa são carnes de segunda como fígado, moela, língua de boi, dobradinha e rabo. Será que elas vão suprir a quantidade de proteínas que esses ovos garantem a Gracyanne? A nutricionista e colunista do Globo, Priscilla Primi diz que sim. Segundo a especialista, ela vai conseguir substituir a proteína, porém o que ela pode perder a mão é na gordura.

— A Gracyanne vai penar se ela parar na xepa. Ela faz a separação das gemas e claras para ter um controle maior da gordura do ovo, visto que elas estão todas concentradas na gema. As carnes, principalmente as de segunda, como moela e rabada, são ricas em gorduras. No programa ela não vai conseguir medir essas quantidades e isso pode refletir na composição corporal dela — explica Primi.

Na gema do ovo é encontrada gordura saturada, em pequenas quantidades, mas que se ingeridas na quantidade que as musas citam, podem levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares e sobrepeso a longo prazo.

A nutricionista diz ainda que ela provavelmente recebeu orientações de seu personal para comer um pouco menos ou aumentar a quantidade de cardio na academia da casa mais vigiada do Brasil.

— Um ovo tem cerca de 7 gramas de proteína, enquanto 100 gramas de fígado tem 30 de proteína. A carne tem muito mais proteína do que o ovo em termos quantitativos, grande parte do ovo é água. Por isso ele é considerado um alimento magro. Tem pouca gordura, proteína e lhe deixa saciado. Diferente da carne que ou você assa, ou frita, ele é versátil, por isso os fisiculturistas o adoram — diz Primi.

O ovo é um excelente alimento, ele é considerado uma proteína de padrão ouro, porque ela é completa, assim como a carne e o leite. Ela ajuda na construção muscular, formação do sangue, ajuda no sistema imunológico, formação de pele e cabelo. Além disso, ele é rico em vitaminas A, D e E, mas é carente em vitaminas do complexo C, ou seja, se o paciente tem uma dieta imitada e restritiva, pode haver uma deficiência de outras vitaminas e sais mineiras.

Em grandes quantidades, eles podem impossibilitar a função dos rins de eliminar todas as substâncias tóxicas da metabolização da proteína, podendo causar pedra nos rins e falência renal.

