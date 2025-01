A- A+

ARBOVIROSES Casos de dengue em Pernambuco serão monitorados por centro de operações do Ministério da Saúde Pernambuco registrou na primeira semana epidemiológica de 2025, segundo o MS, um total de 90 casos prováveis de dengue

O Ministério da Saúde (MS) anunciou a criação de um Centro de Operações de Emergência (COE) para o controle da dengue e outras arboviroses. O colegiado trabalhará no monitoramento das doenças em Pernambuco, bem como em todo o Brasil.

A ministra Nísia Trindade detalhou um novo plano de contingência para ampliar medidas, preparar a rede assistencial e conter avanço de casos no Estado e no País.

Pernambuco registrou na primeira semana epidemiológica de 2025, segundo o MS, um total de 90 casos prováveis de dengue. No mesmo período do ano passado, foram notificados 81 casos.

Em todo ano de 2024, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou 12.884 casos de dengue em Pernambuco, dos quais 12 evoluíram para morte e 221 foram graves.

No Brasil, 84% dos casos de dengue registrados nas últimas semanas foram nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Santa Catarina.

“Além das ações preventivas, é fundamental destacar o papel dos municípios nesse enfrentamento, especialmente pela responsabilidade que têm na limpeza urbana e em outras medidas essenciais de controle. Nesse contexto, reforçamos a importância do trabalho conjunto entre as esferas federal, estadual e municipal para garantir uma resposta eficaz no combate à dengue”, enfatizou Nísia Trindade, em coletiva na quinta-feira (9).

Ministério da Saúde anuncia criação de centro de operações de emergência para controle da dengue | Foto: Matheus Damascena/MS

O COE trabalhará no planejamento e na resposta coordenada às arboviroses, o que será realizado em constante diálogo com estados, municípios, pesquisadores, instituições científicas e outros ministérios.

O novo plano de contingência revisa e amplia a versão anterior, publicada em 2022, e busca reforçar as estratégias de prevenção, preparação e resposta às epidemias de arboviroses. As reuniões do COE serão convocadas a partir das necessidades identificadas.

A aquisição de 9,5 milhões de doses da vacina contra a dengue para 2025 foi firmada como estratégia complementar. Ainda não há doses disponíveis em larga escala, pela limitação de produção do laboratório fabricante, sendo a eliminação dos focos do mosquito a estratégia principal.

Até o momento, 5,5 milhões de doses já foram enviadas aos estados e ao Distrito Federal.

