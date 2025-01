A- A+

prevenção Norovírus: saiba como se prevenir da virose que atinge o litoral paulista A infecção pelo patógeno ocorre principalmente pela via fecal-oral, por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou que o aumento de atendimentos de pacientes com vômitos, náuseas, cólicas e diarreia no litoral Norte de Sã Paulo foi causado por norovírus.

Trata-se de um grupo de vírus que aparece entre as causas mais comuns de gastroenterite, infecção no intestino e no estômago que provoca diarreia intensa, vômito e, algumas vezes, febre alta.

A transmissão da infecção ocorre principalmente pela via fecal-oral, por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados, como frutos do mar mal preparados ou lavados com água imprópria para consumo, algo comum em surtos relacionados ao esgoto.

O contato com água contaminada no mar, rios ou piscinas e o contato direto com pessoas infectadas ou superfícies contaminadas também representam um risco significativo.

Como se proteger do norovírus?

A diretora da Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da SES-SP, Alessandra Lucchesi, explica que é essencial que os banhistas do litoral paulista tomem precauções adicionais já que há um cenário de surto:

— Não é recomendado tomar banho de mar nas 24 horas após períodos de chuva. Além disso, a lavagem das mãos deve ser intensificada e o consumo de água deve ser limitado àquela de procedência confiável, preferencialmente mineral ou filtrada. Os alimentos também devem ser preparados e armazenados de forma adequada, sempre refrigerados.

De modo mais amplo, para se proteger de doenças infecciosas gastrointestinais, o Ministério da Saúde recomenda:

Lavar sempre as mãos com sabão e água limpa principalmente antes de preparar ou ingerir alimentos, após ir ao banheiro, após utilizar transporte público ou tocar superfícies que possam estar sujas, após tocar em animais, sempre que voltar da rua, antes e depois de amamentar e trocar fraldas;

Lavar e desinfetar as superfícies, os utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos;

Proteger os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais (guarde os alimentos em recipientes fechados);

Tratar a água para consumo (após filtrar, ferver ou colocar duas gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água, aguardar por 30 minutos antes de usar);

Não utilizar água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar ou beber;

Evitar o consumo de alimentos crus ou mal cozidos (principalmente carnes, pescados e mariscos) e alimentos cujas condições higiênicas, de preparo e acondicionamento, sejam precárias;

Ensacar e manter a tampa do lixo sempre fechada; quando não houver coleta de lixo, este deve ser enterrado em local apropriado;

Usar sempre o vaso sanitário, mas se isso não for possível, enterrar as fezes sempre longe dos cursos de água;

Evitar o desmame precoce, já que manter o aleitamento materno aumenta a resistência das crianças contra as diarreias.

