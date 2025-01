A- A+

vírus Norovírus, que causou as infecções no litoral de SP é responsável por mais de 90 surtos nos EUA Trata-se do maior número de registros nesta época desde os anos que antecederam a pandemia

Houve um número incomumente alto de surtos de norovírus adoecendo pessoas nos Estados Unidos, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças do governo americano (CDC).

Foram registrados 91 surtos suspeitos ou confirmados do vírus na primeira semana de dezembro, os dados mais recentes disponíveis. Esse número é maior do que o registrado pelo CDC na mesma semana em anos anteriores. Também supera o número de surtos registrados no início de dezembro nos anos anteriores à pandemia de Covid-19.

Os surtos podem ocorrer ao longo do ano, mas são mais comuns entre novembro e abril. O vírus altamente contagioso, que adoece cerca de 19 a 21 milhões de pessoas nos Estados Unidos a cada ano, pode causar sintomas gastrointestinais repentinos e desagradáveis.

Em dezembro, pelo menos 80 pessoas adoeceram devido ao norovírus associado a ostras cruas servidas em um evento em um restaurante em Los Angeles.

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) recomendou que as pessoas não consumissem as ostras implicadas nesse surto, provenientes de British Columbia, Canadá, que haviam sido vendidas em 14 estados e no Distrito de Columbia antes de serem recolhidas.

Outros recalls recentes relacionados ao norovírus envolveram frutas frescas e congeladas, de acordo com um banco de dados da FDA.

Como o norovírus se espalha?

William Schaffner, professor de doenças infecciosas da Escola de Medicina da Universidade Vanderbilt, explicou que há duas características que tornam o norovírus “extraordinariamente” contagioso: é facilmente transmissível e resistente o suficiente para sobreviver em superfícies por dias ou até semanas.

Uma pessoa pode contrair norovírus por contato com alguém infectado ou através de alimentos, água ou superfícies contaminadas.

Schaffner relembrou um caso no Tennessee em que um membro de um clube de bridge adoeceu com norovírus e vomitou no estacionamento. Todos os outros na mesa foram infectados. Investigações de saúde pública posteriormente encontraram norovírus nas cartas do jogo.

Uma pessoa infectada pode liberar grandes quantidades do vírus, e basta pouco para infectar outra pessoa. Por isso, o vírus prospera em espaços fechados e lotados, como navios de cruzeiro, casas de repouso, escolas e creches, segundo especialistas.

— Água contaminada também representa uma ameaça: esgoto não tratado pode poluir a água, que, por sua vez, espalha o norovírus para o abastecimento de alimentos através da irrigação — explicou Donald W. Schaffner, microbiologista de alimentos da Universidade Rutgers, sem relação com Schaffner de Vanderbilt.

Surtos de norovírus também estão frequentemente ligados a frutos-do-mar como ostras e mexilhões, que se alimentam filtrando a água e podem acabar carregando altas concentrações de bactérias ou vírus em sua carne, acrescentou Donald.

Como evitá-lo?

Boas práticas de higiene das mãos podem ser a melhor defesa. No entanto, não confie apenas no álcool em gel: a estrutura do vírus o torna menos suscetível a desinfetantes à base de álcool.

— Água e sabão são mais eficazes para eliminar o vírus — diz Schaffner.

O CDC recomenda lavar as mãos frequentemente e por pelo menos 20 segundos, especialmente após usar o banheiro, trocar fraldas, administrar medicamentos ou preparar alimentos. O norovírus é relativamente resistente ao calor.

O órgão recomenda cozinhar ostras e outros frutos-do-marar até que a temperatura interna atinja 63°C e lavar bem frutas e vegetais frescos. Superfícies de preparação de alimentos, como tábuas de corte, também devem ser bem lavadas.

Evite contato com pessoas infectadas ou superfícies que possam estar contaminadas. Roupas de cama sujas devem ser lavadas com detergente no ciclo mais longo disponível e secas em alta temperatura. Pessoas infectadas não devem preparar ou manusear alimentos para outras pessoas até pelo menos dois dias após os sintomas desaparecerem, segundo o CDC.

O norovírus pode permanecer nas fezes por até duas semanas, e uma pessoa pode continuar contagiosa durante esse período, mesmo após se sentir melhor.

— É uma criatura persistente — diz Donald.

Como saber se você está com o norovírus?

Alguns dos sintomas, como diarreia e febre, podem ser semelhantes a outras infecções estomacais. O que geralmente o diferencia é o início rápido dos sintomas.

— Você estava se sentindo bem, mas, de repente, do nada, tem um episódio explosivo de vômito — explica Schaffner.

Não há tratamento antiviral para infecções por norovírus. Os médicos geralmente recomendam ficar em casa, afastado do trabalho ou da escola, e beber muitos líquidos, disse ele. Uma infecção pelo microorganismo geralmente desaparece em poucos dias sem outros tratamentos.

Crianças pequenas, idosos e pessoas imunocomprometidas correm maior risco de ficarem gravemente doentes por conta do agente infeccioso, pois são mais propensas a sofrer desidratação severa, que pode causar fadiga e tontura, além de irritabilidade em crianças. Pacientes muito doentes podem precisar ir ao hospital receber fluidos intravenosos.

