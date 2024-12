A- A+

Cinema "Ainda estou aqui" e "O dia que te conheci" lideram indicações ao Prêmio APCA Premiação da Associação Paulista de Críticos de Arte será anunciada no dia 13 de janeiro

Foram anunciados os indicados para as categorias de cinema do Prêmio APCA, cerimônia anual da Associação Paulista de Críticos de Arte cujos vencedores serão conhecidos no dia 13 de janeiro.

"Ainda estou aqui", de Walter Salles, e "O dia que te conheci", de André Novais Oliveira, foram os líderes em indicações no ano, concorrendo em cinco categorias cada.

Este é o primeiro ano em que a APCA anuncia indicações nas categorias de cinema. Até o ano passado, a associação tinha indicações apenas para as categorias de teatro e TV.

Confira a lista completa de indicados:

Melhor filme

"Ainda estou aqui", de Walter Salles

"Estranho caminho", de Guto Parente

"Greice", de Leonardo Mouramateus

"Malu", de Pedro Freire

"O dia que te conheci", de André Novais Oliveira

"Retrato de um certo oriente", de Marcelo Gomes

"Saudade fez morada aqui dentro", de Haroldo Borges

Melhor documentário

"A flor do Buriti", de João Salaviza e Renee Nader Messora

"Amanhã", de Marcos Pimentel

"Antonio Candido, anotações finais", de Eduardo Escorel

"Fausto Fawcett na cabeça", de Victor Lopes

"Fernanda Young: Foge-me ao controle", de Susanna Lira

"Othelo, o Grande", Lucas H. Rossi dos Santos

"Salão de baile", de Juru e Vitã

Melhor direção

André Novais Oliveira ("O dia que te conheci")

Eduardo Escorel ("Antonio Candido, anotações finais")

Juliana Rojas ("Cidade; campo")

Marcelo Gomes ("Retrato de um certo oriente")

Susanna Lira ("Fernanda Young: Foge-me ao controle")

Walter Salles ("Ainda estou aqui")

Melhor roteiro

"Ainda estou aqui" (Murilo Hauser e Heitor Lorega)

"Greice" (Leonardo Mouramateus)

"O auto da Compadecida 2" (Guel Arraes, João Falcão, Adriana Falcão e Jorge Furtado)

"O dia que te conheci" (André Novais Oliveira)

"Retrato de um certo oriente" (Marcelo Gomes, Maria Camargo e Gustavo Campos)

"Saudade fez morada aqui dentro" (Haroldo Borges e Paula Gomes)

Melhor ator

Bruno Jefferson ("Saudade fez morada aqui dentro")

Demick Lopes ("A filha do palhaço")

Fábio Assunção ("Motel Destino")

Matheus Nachtergaele ("Mais Pesado é o Céu" / "O auto da Compadecida 2")

Renato Novaes ("O dia que te conheci")

Selton Mello ("Ainda estou aqui" / "O auto da Compadecida 2")

Melhor atriz

Denise Weinberg (A Metade de Nós)

Fernanda Torres ("Ainda estou aqui")

Grace Passô ("O dia que te conheci")

Maria Bomani ("Bandida")

Mirella Façanha ("Cidade; campo")

Yara de Novaes ("Malu")

Veja também

televisão Lauana Prado revela curiosidade dos bastidores de "Amigas"