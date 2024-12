"Ainda Estou Aqui" está na lista de 15 pré-indicados ao Oscar de melhor filme internacional

A- A+

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira (17) a lista de 15 longas pré-selecionados na disputa do Oscar de melhor filme internacional em 2025.



Destaque em festivais e premiações internacionais, o brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, entrou na lista e segue como uma das apostas na categoria.

Filmes apontados como principais rivais do brasileiro, como "Emilia Pérez" e "A semente do fruto sagrado" também entraram na seleção.

Corrida pelo Oscar

A disputa de filme internacional começou com 85 produções indicadas por seus países. Agora, a lista cai para 15. Os cinco finalistas serão conhecidos no dia 17 de janeiro. A 97ª cerimônia do Oscar acontece no dia 2 de março, no Dolby Theater, em Los Angeles.

Esta é a primeira vez desde 2008 que uma produção brasileira entra na shortlist de melhor longa internacional (antes chamada melhor filme estrangeiro). A última vez foi com "O ano em que meus pais saíram de férias", de Cao Hamburger. Já a última indicação na categoria foi com "Central do Brasil", também de Salles, em 1999.

O Brasil concorreu ao Oscar de melhor filme internacional em outras três oportunidades: em 1963, com "O pagador de promessas", de Anselmo Duarte; em 1996, com "O quatrilho", de Fábio Barreto; e em 1997, com "O que é isso, companheiro?", de Bruno Barreto.



Confira os 15 pré-indicados na categoria melhor filme internacional:

"Ainda estou aqui" (Brasil)

"Universal Language" (Canadá)

"Onda" (República Tcheca)

"A garota da agulha" (Dinamarca)

"Emilia Pérez" (França)

"A semente do fruto sagrado" (Alemanha)

"Touch" (Islândia)

"Kneecap: Música e liberdade" (Irlanda)

"Vermiglio" (Itália)

"Flow" (Letônia)

"Armand" (Noruega)

"From Ground Zero" (Palestina)

"Dahomey" (Senegal)

"Como ganhar milhões antes que a avó morra" (Tailândia)

"Santosh" (Reino Unido)

Veja também

bebê a bordo Ludmila e Brunna Gonçalves revelam sexo do bebê que estão esperando; assista ao momento