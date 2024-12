A- A+

cinema Além de filme com Leandro Hassum, relembre outras vezes que Silvio Santos foi tema de biografia Rodrigo Faro e José Rubens Chachá também já viveram o apresentador no cinema e na TV

Logo que apareceu pela primeira vez na pele de Silvio Santos, morto em 17 de agosto deste ano, aos 93 anos, Leandro Hassum chamou atenção pela caracterização. O ator estrela o filme “Silvio Santos vem aí”, terceira produção de ficção que conta momentos da vida do apresentador desde o fim do ano passado. No cinema e na televisão, o famoso “dono do baú” também já foi vivido por Rodrigo Faro e por José Rubens Chachá.

Para Leandro Hassum, o segredo para não escorregar na caracterização do comunicador, ele diz, é trazer movimentos e trejeitos do apresentador, mas sem pesar a mão, embora tenha até copiado o anel que Silvio usava no dedo mínimo. Sua versão de Senor Abravanel está num híbrido entre um homem de voz empostada e os cacoetes eternizados por “Sissi”, como chamavam os mais próximos. Portanto, entra em cena a expressão “ma ôe!” e mais a risada do tipo “hi-hi” e o marcadíssimo “vai pra lá”.





— É muito honroso fazer esse papel, mas também uma pedreira. Desde o início, a minha condição é que eu iria fazer o Silvio Santos, mas em momento algum eu iria imitá-lo, não colocaria próteses, e peruca usarei porque tenho pouco cabelo — diz. — Vou trazer uma energia de Silvio, buscar uma postura, procurar um registro de voz, movimentos de mãos e corporais.

Já Rodrigo Faro gerou polêmica com a sua performance em “Silvio” (2024) - veja trailer abaixo. Suas cenas como “o Silvio do palco” se aproximam daquilo que o público espera após décadas vendo o original e seus imitadores. Mas seu tom baixa nas sequências da vida privada e com o sequestrador — a quem Silvio pede para ser chamado de Senor Abravanel, seu nome de batismo. Faro explica a diferença.

— Quando fui pedir autorização para fazer o papel, tive uma longa conversa com Silvio em que fiquei observando tudo. Percebi que, fora do palco, ele falava com a mesma pontuação, mas em um tom muito mais baixo, sem aquela projeção, mais contido. Busquei esse Silvio da intimidade, o lado humano do ídolo — diz Faro, que contou com uma consultoria de Carlos Alberto de Nóbrega, famoso pelo programa “A praça é nossa” e amigo do empresário.

As cenas em que Faro vive o Silvio de 2001, aos 70 anos, exigiriam até três horas de caracterização. Em próteses na testa, na bochecha e no pescoço, além do cabelo. No material de divulgação do filme, ele conta que a prótese do rosto causava suor e às vezes descolava, o que exigiu “muito retoque de pós-produção”.

Diferente de “Silvio”, a série estrelada por José Rubens Chachá, “O rei da TV” (2023), não foi autorizada pela família do apresentador. “Por não ser uma biografia autorizada, os autores tiveram liberdade para contar o lado bom e o lado ruim. Claro que tudo foi escrito com a ajuda de advogados, nem tudo é verdade porque existiram adaptações de nomes e datas. Mas tudo o que está lá, realmente aconteceu. Por isso, julgo ser a melhor biografia feita sobre Silvio Santos”, disse o ator ao Splash.

Por causa da produção, disponível no serviço do Star+, houve uma briga entre Chachá e Cíntia Abravanel. ”O dia que encontrar, vou puxar a orelha, perguntar: ‘O que você está fazendo lá naquela porcaria? Não te coloquei na carreira para você fazer merda não’”, disse a filha mais velha de Silvio, que diz ter assistido alguns minutos da série.

“Fiquei muito sentido porque foi um trabalho primoroso. Era tudo de primeira. Fiquei magoado por ela dizer que viu por dez minutos e achou uma ‘merda’. Falei que ela estava se declarando ignorante, preguiçosa. De uma preguiça mental que ela não poderia declarar publicamente”, rebateu o ator.

