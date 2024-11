Maisa revela qual sonho realizou através de Silvio Santos; veja vídeo

A- A+

A atriz Maisa comentou a importância do apresentador Silvio Santos (1930-2024) na realização do seu sonho de conhecer a Disney, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (27), ela revelou durante o programa do ''Encontro'' sobre ter juntado numa poupança o valor da viagem, através de um quadro semanal que participava no SBT.

Atualmente, Maisa é a vilã de ''Garota do Momento'', novela das seis da TV Globo, mas quando começou suas aparições na televisão, esteve ao lado de Silvio. A atriz mirim, que integrava o quadro do ''Jogo das Três Pistas'' do ''Programa Silvio Santos'', guardou e multiplicou o dinheiro ganho para a realizar a viagem para a Disney.

A apresentadora Patrícia Poeta, perguntou quais os sonhos Maisa tinha realizado por conta do seu trabalho na televisão.

"O primeiro (sonho) era de entrar na televisão. E depois, através do Programa Silvio Santos, eu conseguir ir para a Disney", explicou a atriz.

.@maisa: "Se eu tivesse 22 anos e não tantas responsabilidade, eu não daria tanto valor pro meu tempo e pra tempo de qualidade com as pessoas que eu amo que é uma coisa que eu prezo acima de quase tudo". #Encontro pic.twitter.com/DqYi6zIax7 — TV Globo (@tvglobo) November 27, 2024

Maisa começou a carreira como apresentadora infantil no SBT, com o programa ''Bom Dia & Cia'', mas seguiu como atriz e atuou em ''Carrossel'' (2012), ''Patrulha Salvadora'' (2014) e ''Carinha de Anjo'' (2016). Ela deixou a antiga emissora em 2020, após 13 anos.

