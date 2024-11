A- A+

Polêmica Liziane Gutierrez: ex-"A Fazenda" presa há 1 mês por suposto desacato a autoridades no Marrocos Ex-participante de programas como "A Fazenda", "A Grande Conquista" e "Famosas em Apuros" foi detida em Marrakesh, após ter se envolvido em confusão com autoridades locais

Conhecida por participações em realities, a influenciadora e modelo Liziane Gutierrez, de 40 anos, está presa no Marrocos há quase um mês por ter, supostamente, desacatado autoridades locais durante uma viagem ao país africano.

A prisão foi confirmada pelo ex-marido e empresário de Liziane, Toni, e divulgada pelo portal LeoDias.

A modelo foi presa após ter discutido com policiais durante uma confusão em Marrakesh. Em nota enviada ao Globo, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que tem prestado “assistência consular” a Liziane e seus familiares, por meio da Embaixada do Brasil em Rabat, capital do Marrocos, e mantido “contato com as autoridades locais sobre o caso”.

Quem é Liziane Gutierrez?

Ex-participante de programas como “A Fazenda”, “A Grande Conquista” e “Famosas em Apuros”, Liziane Gutierrez tem 40 anos e nasceu no Rio de Janeiro.

Com temperamento explosivo, a influenciadora já se envolveu em outras polêmicas ao longo dos anos.

Em 2021, foi filmada em um momento de descontrole após ser flagrada em uma festa clandestina que ocorria numa mansão na Rua Canadá, nos Jardins, região nobre de São Paulo.

Na época, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava a modelo xingando e gritando “vai pra favela” aos policiais.

Após o episódio, a modelo usou sua conta no Instagram para comentar a situação: “Eu sou sincera e sempre vou ser. Estou mal com essa situação por ter errado e por ter vídeos fora do contexto”.

Também em 2021, mesmo ano em que participou de “A Fazenda”, brigou em um festival de música em Las Vegas e acabou detida. Em abril deste ano, foi presa temporariamente na Ucrânia.

No fim de outubro, Liziane usou seu perfil no Instagram para relatar um assalto em Marrakesh, onde estava a passeio.

"Uma moto passou e levou essa minha bolsa Prada que eu amava, minha scarf, o telefone de trabalho do Toni, e o meu telefone. A nossa sorte foi que os nossos documentos ficaram no cofre so hotel, senão tinham ido também", escreveu.

No post, Liziane alerta, ainda, ao seguidores que planejam visitar o Marrocos: “Que isso fique de lição, não só pra quem ver pro Marrocos, mas acho que em qualquer lugar; cuidado MÁXIMO com os seus pertences mais importantes, porque se tivessem levado os nossos passaportes, nós teríamos que ir até a capital, e sabe se lá quanto tempo demoraria”.

Essa foi a última publicação de Liziane Gutierrez nas redes. Ainda segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, ela foi presa pouco tempo depois, e o ex-marido seguiu viagem.

“Sim, eu estava com ela. Mas depois que ela foi presa, eu segui viagem. O julgamento dela não ia ser rápido e eu não ia esperar indefinitivamente lá. A embaixada sabia da situação dela desde o início. Eu conversei com eles e ficou acertado que na situação que estava, o melhor era eu seguir viagem. Porque não tinha previsão de nada naquela época”, teria dito o empresário.

Ainda segundo Toni, a ex-peoa estaria presa em condições precárias, e teria sido transferida para uma penitenciária feminina: “Deve sair nas próximas semanas, porém, não tem decisão oficial. Isso porque ninguém teve acesso à sentença. É tudo muito na base do que eu acho que vai acontecer”.

