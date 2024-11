Remoção de sardas, preenchimento labial e rinoplastia: saiba quais procedimentos Lindsay Lohan fez

A- A+

Os internautas já vinham observando que Lindsay Lohan estava um tanto diferente.

De acordo com o médico especialista em estética Jonny Betteridge, a atriz — cujo rosto sempre foi lembrado pela atuação em “Meninas malvadas” (2004) e “Operação cupido” (1998) — fez alguns procedimentos estéticos para rejuvenescer.

Entre as intervenções realizadas estão a remoção de sardas, uma rinoplastia, preenchimento labial, uma cirurgia de pálpebra superior e um lifting cirúrgico de sobrancelha.

Em um vídeo publicado no último domingo (24), Betteridge aponta que a artista realizou um lifting cirúrgico, realizado de forma endoscópica, o que teria resultado em um procedimento menos invasivo.

O médico listou ainda outras intervenções que a atriz teria feito: “botox, lifting labial, preenchimento labial e facetas”.

A soma do valor de todos os procedimentos realizados por Lindsay, de acordo com o médico, pode ter ficado em cerca de US$ 300 mil — o equivalente a R$ 1,7 milhão.

“Eu nem a reconheci. Eu gostei desse rosto. Tão lindo”, elogiou uma internauta. “Acredito que os resultados são fenomenais! Eles são muito esteticamente agradáveis”, disse uma pessoa.

“Ela também está sóbria, o que é algo muito significativo. Não vamos desmerecê-la por mudar sua vida da maneira mais positiva. Sim, ela fez alguns procedimentos estéticos, mas não minimizem o trabalho que ela fez por si mesma”, apontou uma outra.

Em uma entrevista recente à Allure, Lindsay mostrou o passo a passo de sua rotina diária de cuidados com a pele, o que inclui o uso de hidratante, máscara de cafeína para os olhos.

De vez em quando, segundo ela, realiza tratamentos a laser. ”Eu só quero me olhar e me amar por quem eu sou”, disse ela.

Veja também

Lançamento Luciano Bivar lança livro com bastidores do governo Bolsonaro, nesta quinta-feira (28)