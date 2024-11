Black Friday 2024: redes de "fast food" e até bomboniere de cinema terão promoções

A- A+

A Black Friday 2024 acontece na sexta-feira, dia 28, mas vários restaurantes, redes de fast-food e cinemas já começaram a semana com ofertas que vão até o dia 1 de dezembro.

Confira:

Sanduíche em dobro no Subway

A rede de restaurantes Subway aposta na Black Friday deste ano transformando sanduíches de 15cm em lanches de 30cm. As ofertas começam nesta sexta-feira e vão até sábado, confira:

Na compra de um Sub 15cm de Frango Defumado com Cream Cheese, ele vira um Footlong™ de 30cm.

Na compra de um Footlong™ de 30cm de Frango Defumado com Cream Cheese, você leva outro de graça.

O Subway ressalta que a promoção estará disponível nas lojas participantes de todo o Brasil e no iFood, nos dias 29 e 30 de novembro. Confira as unidades participantes no site do Subway.

Popeyes

No Popeyes, conhecido por servir frango, duas unidades dos mini-filés da rede de restaurantes saem por R$ 0,25, e duas Pop Box com 4 mini-filés e uma batata frita cajun pequena sairá por R$ 25,90, de 25 a 29 de novembro.

McDonald's

Até 1º de dezembro, o restaurante traz promoções como McOferta média clássica (Big Mac, Cheddar ou Quarteirão) e um Sundae por R$ 26,90. Vejas outras ofertas da Black Friday:

Até 1/12:

McOferta Média McCrispy Chicken Legend por R$ 32,90;

McFritas grande + Molho por R$ 9,90;

Nuggets 8 unidades + Molho por R$ 9,90;

Top Sundae por R$ 6,90;

Cheeseburguer 50% de desconto no programa de fidelidade Meu Méqui;

McFlurry Ovomaltine 50% de desconto no programa de fidelidade Meu Méqui;

Casquinha com 50% de desconto no programa de fidelidade Meu Méqui.

De 29 de novembro a 1 de dezembro:

McOferta Média Tasty Turbo por R$ 37,90;

McColosso por R$ 3,50.

Burger King

Na rede, os clientes cadastrados no programa de fidelidade Clube BK, que utilizam seu CPF como chave PIX receberão nos próximos dias em sua conta bancária uma transferência feita pela empresa no valor de R$ 0,01. Os clientes poderão usar o saldo para garantir 2 BK Franguinhos por R$ 0,25, ou seja, pagando R$ 0,24 além do valor do pix recebido.

A oferta vai até esta sexta-feira. O Burger King ainda enfatizou que o CPF foi fornecido pelos próprios clientes, e que a promoção está de acordo com os termos assinados ao fazerem seu cadastro no programa de fidelidade.

Bob's

Até sexta-feira, os clientes do Bob's — cadastrados no programa de fidelidade Bob’s Fã — podem aproveitar a promoção “Compre 1 e leve 2”, em que as ofertas de sanduíches ou sobremesas serão em dobro. Veja ofertas que acontecem durante a semana:

Terça-feira (26): Bob’s Max (sabores clássicos) em dobro

Quarta-feira (27): Casquinha em dobro

Quinta-feira (28): Shakes Clássicos ou BoBis em dobro

Sexta-feira (29): Baconzudos em dobro

As ofertas são limitadas por CPF cadastrado e a uma quantidade de cupons limitadas por estabelecimento. Também será possível fazer a compra com a promoção pelo aplicativo "Chama o Bob’s".

Em meio às ofertas tentadoras, o KFC decidiu abordar com humor a "Black Fraude. Com a campanha “Troque Fraude por Balde”, o restaurante convida os consumidores a trocarem prints ou qualquer outra evidência de promoções duvidosas, por 50% de desconto no balde de frango com 6 tiras do KFC, transformando a experiência em um benefício real.

Além dessa oferta, até a quinta-feira, 2 Double Crunch sairão por R$ 15. As promoções são válidas para todas as unidades da rede (exceto lojas de aeroportos e rodovias).

Pizza Hut

A Pizza Hut traz promoções no iFood, no App do restaurante e nos restaurantes espalhados pelo Brasil. No iFood, até a sexta-feira, consumidores terão 50% de desconto em pizzas grandes da linha PAN. Nos restaurantes, até sexta, durante o horário do almoço, aqueles que comprarem uma pizza individual levarão a segunda de graça. Essa promoção é válida para os sabores Pepperoni e Marguerita, das 12h às 16h59.

Megamatte

Quem comprar qualquer salgado + mate ou guaraná, na Megamatte, ganhará um mate ou guaraná de 300ml grátis na próxima compra. A promoção vale somente na sexta-feira.

Kinoplex com ofertas na bomboniere

A rede de cinemas Kinoplex terá descontos de 55% e 60% na bomboniere de todos os seus estabelecimentos na sexta-feira. Nas salas comuns, a pipoca mini custará R$ 9,99, enquanto nas salas Platinum, a pipoca P também sairá por R$ 9,99.

